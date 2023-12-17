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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس شركة الشرقية: صناعة السكر في مصر «موسمية».. وأسبوع وتختفي الأزمة نهائياً|فيديو

السكر
السكر

 

طالب خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر بضرورة توفير تدابير دولارية لاستيراد السكر. 

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "نحن شركة ننتج  السكر من البنجر ونتعامل مع الشركات وليس الأفراد وأزمة السكر في سبيلها للانتهاء، معقبا: "خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف".

وتابع: من شهرين كان سعر طن السكر 30 ألف جنيه للقطاع الصناعي والمستهلك 24 جنيهاً ويصل إليه بـ  27 جنيها.

وعن أزمة السكر قال:"صناعة السكر في مصر صناعة موسمية الإنتاج  المحلي لا يكفي الاستهلاك والفجوة تبلغ ما بين 700-800 ألف طن سنوياً يتم سدها باستيراد السكر الخام".

البورصة السلعية

وردا على سؤال الحديدي هل البورصة السلعية كانت أحد الأسباب ؟ ليرد قائلاً : منقدرش نقول  ان البورصة السلعية  في حد ذاتها سبب الازمة لكن الآليات الخاصة بالتداول في البورصة ساهمت بشكل او بآخر في  إحداث الازمة حيث أنه في بعض الأحيان كانت الكميات التي كانت تضخ بشكل أسبوعي من خلال البورصة  كانت أقل من الطلب في وقت كان المخزون الموجود لدى شركات القطاع الخاص أو السوق الحر مخزون قليل.
 

أزمة السكر ازمة السكر الإعلامية لميس الحديدي البورصة السلعية الإنتاج المحلي الدولار

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