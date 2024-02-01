2 كيلو سكر إضافي | تفاصيل السلع التموينية في فبراير .. وزيادة بسعر واحدة

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير.. أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن بدء صرف السلع التموينية بالمنافذ لشهر فبراير، منذ صباح اليوم بدءاً من الساعة التاسعة صباحًا.

وتواصل منافذ وزارة التموين، منذ صباح اليوم الخميس، صرف سلع مقررات فبراير إلى نحو 64 مليون مواطن، مقيد على 23 مليون بطاقة، وفتحت أبواب المنافذ منذ التاسعة صباحًا، ويستمر الصرف حتى الساعة التاسعة مساءً.

زيادة طفيفة في سلعة واحدة

وتصرف منافذ التموين علي مستوي المحافظات، السلع التموينية في شهر فبراير بنفس الأسعار السابقة، وهي 30 سلعة تموينية دون وجود أي زيادة مثل الشهر الماضي، باستثناء سلعة واحدة.

وزادت سلعة المكرونة لهذا الشهر، زيادة طفيفة قيمتها جنيه واحد للكيلو، لتصبح المكرونة ب14 جنيهًا للكيلو بدلاً من 13 جنيهًا، و7 جنيهات للعبوة النصف كيلو بدلاً من 6.5 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير

أما عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير، فجاء سعر السكر المعبأ 1 كجم ب 12.60 جنيهًا، وزيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعلبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، ومكرونة 800 جم بسعر 14.00 جنيها، ومكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات.

وجاء العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا، والفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات، والدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا، والمسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

مقررات فبراير التموينية

أما عن سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات، وتونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا، وجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات، وجبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

ومسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا، ومسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا، وصابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات، ولبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا، وخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

وکیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه، بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات، وکیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات، وبسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف، وبسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه، وبسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات، وبسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات، وطحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات، وقهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

2 كيلو سكر إضافي علي البطاقة

وكشف أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة التموين مازالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة الأربع افراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلي ان عدد المستفيدين من الدعم يصل إلي 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يوميًا كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها علي البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الاخري.

واكد كمال ان نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً، بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالاضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف اى سلع اخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل ٣٠ صنف.

ونوه معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام أن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى فى معظمه الستة أشهر.