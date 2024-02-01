عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

2 كيلو سكر إضافي | تفاصيل السلع التموينية في فبراير .. وزيادة بسعر واحدة

السلع التموينية لشهر
السلع التموينية لشهر فبراير

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير.. أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن بدء صرف السلع التموينية بالمنافذ لشهر فبراير، منذ صباح اليوم بدءاً من الساعة التاسعة صباحًا.

وتواصل منافذ وزارة التموين، منذ صباح اليوم الخميس، صرف سلع مقررات فبراير إلى نحو 64 مليون مواطن، مقيد على 23 مليون بطاقة، وفتحت أبواب المنافذ منذ التاسعة صباحًا، ويستمر الصرف حتى الساعة التاسعة مساءً.

زيادة طفيفة في سلعة واحدة

وتصرف منافذ التموين علي مستوي المحافظات، السلع التموينية في شهر فبراير بنفس الأسعار السابقة، وهي 30 سلعة تموينية دون وجود أي زيادة مثل الشهر الماضي، باستثناء سلعة واحدة.

وزادت سلعة المكرونة لهذا الشهر، زيادة طفيفة قيمتها جنيه واحد للكيلو، لتصبح المكرونة ب14 جنيهًا للكيلو بدلاً من 13 جنيهًا، و7 جنيهات للعبوة النصف كيلو بدلاً من 6.5 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير

أما عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير، فجاء سعر السكر المعبأ 1 كجم ب 12.60 جنيهًا، وزيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعلبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، ومكرونة 800 جم بسعر 14.00 جنيها، ومكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات.

وجاء العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا، والفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات، والدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا، والمسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

مقررات فبراير التموينية

أما عن سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات، وتونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا، وجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات، وجبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

ومسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا، ومسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا، وصابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات، ولبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا، وخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

وکیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه، بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات، وکیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات، وبسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف، وبسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه، وبسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات، وبسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات، وطحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات، وقهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

2 كيلو سكر إضافي علي البطاقة

وكشف أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة التموين مازالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة الأربع افراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلي ان عدد المستفيدين من الدعم يصل إلي 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يوميًا كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها علي البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الاخري.

واكد كمال ان نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً،  بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالاضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف اى سلع اخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل ٣٠ صنف.

ونوه معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام أن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى فى معظمه الستة أشهر.

أسعار السلع التموينية السلع التموينية فبراير وزير التموين التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

إيحاء خادش | تدخل عاجل من الرقابة لتغيير اسم مسلسل

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

حقيقة توقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه

نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

موضوعات متعلقة

كام ساعة يوميا؟| مفاجأة في جدول تخفيف أحمال الكهرباء خلال رمضان.. قبل أم بعد المدفع؟

زلزال الخروج الإفريقي|حقيقة اعتزال أحمد حجازي.. ولاعب آخر في المنتخب يدرس القرار

60 و65 عاما| قرار عاجل بتغيير سن الخروج عن المعاش.. اعرف موعد التطبيق

رحيل فيتوريا| غضب مصري عقب الخروج الإفريقي.. وشرط جزائي يعيق فسخ عقد مدرب المنتخب

الأهلي على صفيح ساخن| محمد الشناوي يطلب الرحيل.. والنادي يتراجع عن ضم أبو جبل

بماكينة حلاقة| مفاجأة من خالد سليم على الهواء.. ويكشف كواليس محاولة اغتياله

بشرى للمصريين| نوكيا تطرح هواتف بالتقسيط.. وتحذير في حالة عدم السداد: "التليفون هيقفل"

«كنت قمر وبوظ الناس بلبنان»| "خناقة" ريهام سعيد وطبيب التجميل تصل إلى القضاء.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

قفزة لمؤشرات البورصة بـ يناير 2024.. خبير أسواق المال يوضح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس برقم الجلوس| نسبة النجاح 100% بمدارس المكفوفين

«من دروس الإسراء».. موضوع خطبة الجمعة غدا

أستاذ هندسة بترول: استثمارات ومشروعات قوية في مصر لإنتاج زيوت الطائرات

رئيس الوزراء: الاعتماد على المنتج المصري وتحسين جودته بدلا من الاستيراد

النصب العالمي عبر الإنترنت.. قانوني يوضح طرق تجنب الاحتيال الإلكتروني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

فيديو

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ