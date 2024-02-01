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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: بدء صرف السلع التموينية لـ63 مليون مواطن عن شهر فبراير

صدى البلد

أكد احمد كمال – معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتسليم منافذ صرف السلع التموينية الاستعاضات اللازمة عن شهر فبراير .

وقال معاون وزير التموين أن منافذ صرف السلع التموينية فتحت أبوابها أمام المواطنين اليوم بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه.

واضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة مازالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع (2) كيلو للبطاقة الأربع افراد فأكثر و (1) كيلو للبطاقة ٣ أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو.

وأشار الى ان عدد المستفيدين من الدعم يصل الى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها علي البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الاخري.

واكد كمال ان نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً،  بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالاضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف اى سلع اخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل ٣٠ صنف.

ونوه معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام أن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى فى معظمه الستة أشهر.

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