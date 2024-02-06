عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 جنيهات انخفاضًا.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأسعار

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة ليس في يدها تنفيذ القرارات، أو رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار، معلقًا :" مفيش في أيدي أي قرار للتغيير، ولكن لو في أيدي كن غيرت الكثير من الأشياء".

txt

ثلاثة أسباب وراء جنون أسعار الدواجن.. والشعبة تصارح المواطنين| فيديو

txt

بدأت بإعدام الكتاكيت.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة صادمة عن الأسعار

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قطاع الثروة الداجنة به مشكلات، وأن الأزمة تبدأ من مدخلات الإنتاج، وأن هذه الارتفاعات تمت في شهر واحد، والجميع لا يعلم السبب.

وأشار إلى أن مدخلات الإنتاج تمثل 70% من تربية الدواجن، وأن سعر طن العلف ارتفع من 22  ألفا إلى 33 ألفا وسعر الذرة ارتفع من 14 وصل لـ 20 ألف وسعر طن الصويا ارتفع لـ 44 ألفا، بعد أن كانت بـ 29 و 30 ألفا.

ولفت إلى أن مستلزمات الإنتاج وراء ارتفاع أسعار الدواجن، وأن فرض الرقابة مطلوبة لمواجهة ما يحدث في السوق من تغيير في الأسعار، وأنه في حالة فرض الرقابة سيتم ضبط الأسعار في الأسواق.


وأوضح أن أسعار الدواجن انخفضت 5 جنيهات، وأن ذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة.
 

الدواجن شعبة الدواجن رئيس شعبة الدواجن اسعار الدواجن أسعار الدواجن انخفضت أسعار الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

بعد تخوف جماهير الزمالك.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة عن صفقة عبدالله السعيد

موضوعات متعلقة

خلال هذا الأسبوع.. مفاجأة سارة من شعبة الأرز للمواطنين

بعد تخوف جماهير الزمالك.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة عن صفقة عبدالله السعيد

بوريل يصل كييف لبحث الدعم الأوروبي لأوكرانيا

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

أخبار التوك شو| السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الصحة.. رضا عبدالعال يرفض التعليق على عودة سيف جعفر للزمالك

الخرطوم تشهد قصفا بالمناطق الشرقية منها

طبيب فلسطيني يبحث عن عائلته بعد اعتقاله في سجون الاحتلال 45 يوما

السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الصحة لمتابعة تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة

ترشيحاتنا

مصدر مسؤول: لا صحة لنقل معبر رفح للمثلث الحدودي بمنطقة كرم أبوسالم

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

انتبة قبل أن تضعها فى فمك.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول العجوة

البحر يخرج كنوزه في صقلية.. اكتشاف مذهل بأعماق المياه لطاغية أسطوري| شاهد

مصادر: رؤساء مجالس مستوطنات غزة ينامون أمام مكتب نتنياهو للقائه

لازم يحضر | استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر في سب الخطيب.. بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور رومانسية جمعت بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. شاهد

الملك تشارلز يعاني من هذا المرض القاتل.. إليك تفاصيله وتحذير خاص منه

سميرة سعيد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ