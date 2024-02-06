5 جنيهات انخفاضًا.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة ليس في يدها تنفيذ القرارات، أو رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار، معلقًا :" مفيش في أيدي أي قرار للتغيير، ولكن لو في أيدي كن غيرت الكثير من الأشياء".

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قطاع الثروة الداجنة به مشكلات، وأن الأزمة تبدأ من مدخلات الإنتاج، وأن هذه الارتفاعات تمت في شهر واحد، والجميع لا يعلم السبب.

وأشار إلى أن مدخلات الإنتاج تمثل 70% من تربية الدواجن، وأن سعر طن العلف ارتفع من 22 ألفا إلى 33 ألفا وسعر الذرة ارتفع من 14 وصل لـ 20 ألف وسعر طن الصويا ارتفع لـ 44 ألفا، بعد أن كانت بـ 29 و 30 ألفا.

ولفت إلى أن مستلزمات الإنتاج وراء ارتفاع أسعار الدواجن، وأن فرض الرقابة مطلوبة لمواجهة ما يحدث في السوق من تغيير في الأسعار، وأنه في حالة فرض الرقابة سيتم ضبط الأسعار في الأسواق.



وأوضح أن أسعار الدواجن انخفضت 5 جنيهات، وأن ذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة.

