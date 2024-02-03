بدأت بإعدام الكتاكيت.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة صادمة عن الأسعار

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك مشكلة خطيرة تواجه الثروة الداجنة بمصر، موضحًا أنه في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، بدأت مشكلة عدم وفرة مستلزمات الإنتاج للثروة الداجنة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” ” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المشكلة بدأت عندما كان يتم إعدام الكتاكيت، لعدم وفرة الأعلاف في هذه الفترة.

ولفت إلى أن المشكلة الآن، ليست في وفرة مستلزمات الإنتاج فقط، ولكن هناك مشكلات أخرى منها :" نقص اللقاحات وهناك مشكلات كثيرة في هذا الأمر، وعدم وفرة السولار حتى يتمكن أصحاب المزارع في تدفئة المزارع".

وأشار إلى أن أصحاب المزارع يتم القبض عليهم، بعد الحصول على كميات من السولار، ويسير بها في الشارع، من أجل تشغيل أجهزة التدفئة لحماية الدواجن من الموت بسبب الجو البارد.