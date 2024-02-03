50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا كبير بالأسواق نتيجة عدة عوامل أثرت عليها خلال الأيام القليلة الماضية ، ولعل أبرز هذه العوامل ارتفاعات الأعلاف المتتالية ، و نقص الأمصال واللقاحات البيطرية ، حتي أنه وصل سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 130 جنيهًا بعد أن كان سعرها منذ أيام قليلة 80 جنيها

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3-2-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 91 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 102 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا منذ أيام قليلة

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 120 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 120

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 146 ل 154 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 144 ل 150 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.

وقال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عبدالعزيز السيد، إن أزمة الدواجن في السوق المصري بدأت منذ عام 2022، وكانت تتمثل في عدم توافر مستلزمات الإنتاج من الذرة وفول الصويا والأعلاف من جانب، وارتفاع أسعارها من جانب آخر



وتابع خلال تصريحات له : “اليوم أصبح هناك أزمات أخرى بجانب مستلزمات الإنتاج، والدواجن مهما كان سعرها في الوقت الحالي فهي رخيصة، ولابد من تصحيح تداول سعر الدولار لتدفئة الدواجن في المزارع، ويجب توفير الدولار لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن”.

إنتاج الدواجن

وأردف رئيس شعبة الدواجن قائلًا: “لدينا إنتاج يصل إلى 60% في الدواجن والأزمة في الدولار، وهناك زيادة 15% في أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان، مطالبًا بضرورة استيراد نحو 150 ألف طن من الدواجن قبل رمضان لتغطية حدوث تلك الأزمة”.