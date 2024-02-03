قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

قدم أحمد دياب، مذيع “صدى البلد” تغطية عن أسعار الدواجن واللحوم، حيث تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا كبير بالأسواق، نتيجة عدة عوامل أثرت عليها خلال الأيام القليلة الماضية، ولعل أبرز هذه العوامل، ارتفاع أسعار الأعلاف المتتالية، ونقص الأمصال واللقاحات البيطرية، حتى أن سعر كيلو الدواجن الساسو وصل إلى 130 جنيهًا، بعد أن كان سعرها منذ أيام قليلة 80 جنيها.

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أما عن أسعار الدواجن؛ فسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 91 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 102 جنيه.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، بعدما سجلت 55 جنيهًا منذ أيام قليلة.

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" إلى 120 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة 110 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بسعر 120 جنيها.

سعر كيلو البانيه اليوم ارتفع هو الآخر ليصل إلى 200 جنيه في بعض المحلات، على حسب المنطقة، بعدما كان سعره 160 جنيهًا منذ أيام قليلة.