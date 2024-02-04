ثلاثة أسباب وراء جنون أسعار الدواجن.. والشعبة تصارح المواطنين| فيديو

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية، ارتفاعات غير مسبوقة، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء لـ 100 جنيه وأكثر، وهذه الأسعار لم تسجل من قبل.

وخرج عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، وقال إن هناك ثلاث أسباب وراء ارتفاع أسعار الدواجن وهي: "عدم وفرة مستلزمات الإنتاج، ونقص اللقاحات، وعدم وفرة السولار حتى يتمكن أصحاب المزارع من تدفئة المزارع".

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه لم يتم التعلم من الأزمة التي حدث في سوق الدواجن في بداية عام 2023، وخروج الكثير من المربين من المنظومة الخاصة بتربية الدواجن.

25% زيادة على الشراء في رمضان

أضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الكثير من المربين تراجعوا عن تربية الدواجن قبل رمضان 2024، الذي يشهد طلب أكبر وبنسبة تصل لـ 25% على الشراء، وأن الكثير من المربين في حالة خوف شديد بعد الارتفاعات الكبيرة في مستلزمات الانتاج، فسعر العلف وصل لـ 32 ألف جنيه، والذرة ارتفع سعره، ولذلك أسعار الدواجن والبيض ترتفع، موضحا أن سعر الدولار له تأثير كبير بأسعار الدواجن.

وتابع، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك مشكلة خطيرة تواجه الثروة الداجنة بمصر، موضحًا أنه في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، بدأت مشكلة عدم وفرة مستلزمات الإنتاج للثروة الداجنة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” ” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المشكلة بدأت عندما كان يتم إعدام الكتاكيت، لعدم وفرة الأعلاف في هذه الفترة.

ولفت إلى أن المشكلة الآن، ليست في وفرة مستلزمات الإنتاج فقط، ولكن هناك مشكلات أخرى منها: "نقص اللقاحات وهناك مشكلات كثيرة في هذا الأمر، وعدم وفرة السولار حتى يتمكن أصحاب المزارع في تدفئة المزارع".

وأشار إلى أن أصحاب المزارع يتم القبض عليهم، بعد الحصول على كميات من السولار، ويسير بها في الشارع، من أجل تشغيل أجهزة التدفئة لحماية الدواجن من الموت بسبب الجو البارد.

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن أسعار السلع الغذائية خلال هذه الفترة تشهد عدم استقرار، وكل يوم هناك سعر جديد لـ السلع، وخصوصًا الدواجن والبيض واللحوم الحمراء، والزيت والسكر والفول.

وأضافت نيفين منصور، أن أسعار السلع تتأثر بأسعار الدولار، وفي بعض الأوقات تكون الأزمة مفتعلة من قبل بعض التجار، من أجل الحصول على مكاسب كثيرة، وأن أسعار الدواجن البيضاء وصلت من 90 لـ 105 جنيهًا، للكيلو والدواجن البلدي وصلت لـ 105 جنيه للكيلو، وسعر طبق البيض الأبيض وصل سعره لـ 144 جنيه لـ 160 جنيه، وأن سعر البيض الأحمر وصل لـ 165 جنيه.

وأشارت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء وصل سعرها من 350 جنيه لـ 400 جنيه، وأن الأسعار تختلف من مكان لـ مكان، ولكن بشكل عام هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا قبل شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاع في نسبة الشراء والذي ينتج عنه ارتفاع في الأسعار.