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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار مرتبط بقيمة الدولار

الدواجن
الدواجن

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه لم يتم التعلم من الأزمة التي حدث في سوق الدواجن في بداية عام 2023، وخروج الكثير من المربين من المنظومة الخاصة بتربية الدواجن.

أضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الكثير من المربين تراجعوا عن تربية الدواجن قبل رمضان 2024، الذي يشهد طلب أكبر وبنسبة تصل لـ 25% على الشراء.


لفت إلى أن الكثير من المربين في حالة خوف شديد بعد الارتفاعات الكبيرة في مستلزمات الانتاج، فسعر العلف وصل لـ 32 ألف جنيه، والذرة ارتفع سعره، ولذلك أسعار الدواجن والبيض ترتفع.

أشار إلى أن سعر الدولار له تأثير كبير بأسعار الدواجن. 

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن أسعار السلع الغذائية خلال هذه الفترة تشهد عدم استقرار، وكل يوم هناك سعر جديد لـ السلع، وخصوصًا الدواجن والبيض و اللحوم الحمراء، والزيت والسكر والفول.

أضافت الإعلامية نيفين منصور، أن أسعار السلع تتأثر بأسعار الدولار، وفي بعض الأوقات تكون الأزمة مفتعلة من قبل بعض التجار، من أجل الحصول على مكاسب كثيرة، أن أسعار الدواجن البيضاء وصلت من 90 لـ 105 جنيهًا، للكيلو والدواجن البلدي وصلت لـ 105 جنيه للكيلو، وسعر طبق البيض الأبيض وصل سعره لـ 144 جنيه لـ 160 جنيه، وأن سعر البيض الأحمر وصل لـ 165 جنيه.

وأشارت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء وصل سعرها من 350 جنيه لـ 400 جنيه، وأن الأسعار تختلف من مكان لـ مكان، ولكن بشكل عام هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا قبل شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاع في نسبة الشراء والذي ينتج عنه ارتفاع في الأسعار.
 

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