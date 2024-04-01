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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

صدى البلد

بدأت أسعار الدواجن في الانخفاض بالفعل في الأسواق بداية من هذا الأسبوع ، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السیاسیة ورئیس مجلس الوزراء، فإنه سيتم تخفيض الأسعار نتیجة ماقدمته الدولة من تیسیرات لتخفیف العبء عن المستھلكین.

 

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى  لتسجل سعر 87 جنيها بعد أن كان سعرها 107 جنيهًا منذ أيام قليلة وهذا يعنى انخفاضها 20 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها ، 
 

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 97 جنيها بعد أن سجلت أمس 114 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها ،.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 80 جنيها ،   وتصل للمستهلك بسعر  87 جنيهًا 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 ل  250 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.


 

أسعار البيض 

 

•  وارتفع سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من  148 ل 155 جنيهًا  .
 

• وسعر كرتونة البيض الأبيض 146 ل 155 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.

 

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المصري مبادرة لتخفيض الأسعار ، وإعلان الاتحاد، سيصبح سعر كيلو الدواجن الحية في المزرعة 85 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض 140 جنيهًا.

 

تنخفض أسعار الدواجن 

 

ووفق مبادرة رئيس مجلس الوزراء، ستنخفض أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، على أن يبدأ تنفيذها بداية من يوم 2 أبريل 2024 في الأسواق، بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

وبدأت أسعار الدواجن في الانخفاض بالفعل في الأسواق بداية من هذا الأسبوع بتراجع حوالي 5 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع على مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلى 92 جنيها  ويصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة، بعد إضافة تكلفة النقل. .
 

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