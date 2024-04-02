بـ140جنيها.. شعبة الدواجن تعلن بشرى حول أسعار البيض والدواجن بدءا من الغد

كشف ثروت الزيني نائب رئيس شعبة الدواجن ان أمس عقد اجتماع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مع وزير الزراعة، موضحا ان الدواجن الحية والبيض الطازج تباع يوما بيوم ولا يوجد به اي شكل من أشكال الاحتكار.



وفجر الزيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، بالقناة الأولي مفاجأة بأن اتحاد منتجي الدواجن والقيادة السياسية تسعي بتوجيهات مستمرة لتخفيف الأسعار وتم البدء اليوم بتخفيض ١٥% في أسعار الدواجن الحية وبيض المائدة.

سعر كرتونة البيض



وأوضح أن أسعار الدواجن كانت وصلت لـ١٠٠ جنيه في المزرعة ولكن بدءا من غد سوف تنخفض سعر الدواجن لتصل إلى ٨٥ جنيها، ويصل سعر البيض في منافذ الشركة القابضة ومنافذة وزارة الزراعة سوف تبيع للمواطن سعر كرتونة البيض ل ١٤٠ جنيها.



وأشاد نائب رئيس شعبة الدواجن بالجهود الكبيرة للدولة بتوفير الناقد الأجنبي وهذا هو العامل الأساسي لاستقرار أسعار الاعلاف وتوافرها وتراجعها، مؤكدا : هذا شيء إيجابي جدا.