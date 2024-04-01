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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

كرتونة البيض بـ 145 جنيهًا من الغد.. وأسعار الدواجن مفاجأة

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 145 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن، في بيان أمس، إنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءًا من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق، وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج ووزارة الزراعة وممثلي الجهات المعنية.

يذكر أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن المبادرة، أمس، في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة، بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

أسعار الدواجن اليوم 1-4-2024 في مصر - جريدة المال
أسعار البيض والدواجن اليوم

أسعار البيض والدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق هذا الأسبوع تراجعا بحوالي 5 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع على مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلى 92 جنيها، ويصل السعر للمستهلكين من 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل بعد أن وصل إلى 105 جنيهات، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

  • سجلت أسعار الفراخ البيضاء «88: 87جنيها»، لتباع في الأسواق بـ«95: 99 جنيه».
  • سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 98: 97 جنيه للكيلو في البورصة لتباع بما يتراوح بين 100 و105 جنيهات للكيلو.
  • سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بالأسواق بسعر 89 جنيها.
  • سجل سعر كيلو الفراخ البلدى 80 جنيها لتصل إلى المستهلك بالأسواق بسعر 95 جنيها.
  • يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 بين 200: 220 جنيها باختلاف الأسواق.
  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 159 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.
  • سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 158 لتباع للمستهلك بـ165جنيها.
  • سعر كرتونة البيض البلدى 161 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 171 جنيها.

من جانبه، توقع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، استجابة الأسواق لمبادرة الاتحاد بخفض سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة إلي 85 جنيها وسعر كرتونة البيض إلي 135جنيها وذلك بنسبة هبوط تصل إلي 15%.

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وقال الزيني إن استقرار الإنتاج في السوق مع تدبير الدولار لاستيراد الاعلاف سيكون كلمة السر في استجابة الأسواق وهبوط الأسعار الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن العلف يمثل 75% من تكلفة إنتاج الفراخ لدى المنتجين.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، إلي أن الحكومة تعمل على توفير العملة الصعبة لاستيراد الاعلاف ومن هنا يبدأ الاستقرار في السوق وعودة دورات الإنتاج كاملة خلال الفترة القادمة.

وأضاف الزيني في تصريحات له، "نحن نخرج من موسم ذروة الارتفاع في الطلب خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب والاستهلاك بين 30 إلي 35% ومع عودة انضباط الطلب مرة أخرى وتوفير الأعلاف وإعادة دورات الإنتاج فإن السوق سيستجيب ونشهد هبوطا حقيقيا في الأسواق للمستهلكين".

وشدد ثروت الزيني على أن انتظام الإنتاج وتقليل حلقات التداول ومبادرات اتحاد منتجي الدواجن بجانب توفير الأعلاف كلها عوامل تدفع في اتجاه واحد وهو خفض أسعار الفراخ في السوق وكذلك بيض المائدة.

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