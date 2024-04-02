بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

بدأت أسعار الدواجن في الانخفاض بالفعل في الأسواق بداية من هذا الأسبوع ، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السیاسیة ورئیس مجلس الوزراء، فإنه سيتم تخفيض الأسعار نتیجة ما قدمته الدولة من تیسیرات لتخفیف العبء عن المستھلكین.





أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى لتسجل سعر 85 جنيها بعد أن كان سعرها 107 جنيهات منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.



وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 94 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها ،.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 ل 220 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ،



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 85 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.





أسعار البيض

• وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 145 لـ 146 جنيهًا.

• وسعر كرتونة البيض الأبيض 140 لـ 145 جنيهًا.

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.



تراجع أسعار الدواجن والبيض



واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار السيد القصير، من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.