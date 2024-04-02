خلال أسابيع.. شعبة الدواجن تعلن تراجع أسعار الفراخ والبيض بنسبة 15%

قال ثروت الزيني، نائب رئيس شعبة الدواجن، إن الإنتاج والإتاحة السبيل الوحيد لتراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة، متوقعًا حدوث انخفاض آخر في الأسعار خلال أسابيع قليلة.



وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني المذاع عبر فضائية الأولى، أن الاستهلاك خلال شهر رمضان يزيد بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 35% عن الطبيعي.



وأكد نائب رئيس شعبة الدواجن، حرص منتجي الدواجن على خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مستشهدًا بإطلاق الاتحاد مبادرة لخفض أسعار الدواجن الحية وبيض المائدة بنسبة 15%.



وأشار إلى أن بيع كيلو الدواجن في المزرعة بـ85 جنيهًا، وطبق البيض في منافذ الشركة القابضة ومنافذ وزارة الزراعة بـ140 جنيهًا للمواطنين.



ولفت إلى أن توفير النقد الأجنبي وثبات وتراجع أسعار الأعلاف شيء إيجابي، ويشجع المربين على الاستمرار في الصناعة.



وذكر أن الصناعة قائمة تحقق اكتفاء ذاتيًا، مطمئنًا المواطنين، خلال أسابيع قليلة سنشهد تراجعًا كبيرًا في أسعار الدواجن، وأتوقع أنها تكسر 80 جنيهًا بسعر المزرعة.