يوم 18 إبريل المرعب| هل يدخل حسين الشحات السجن؟ القانون يجيب

لا زالت أزمة اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي واللاعب محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز تتفاقم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ الصفعة.

في يوم 23 يوليو 2023 تعدى حسين الشحات بالضرب على محمد الشيبي بسبب احتكاك بين اللاعبين بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وبادر حسين الشحات بصفع محمد الشيبي بعد استفزاز الأخير له، مما تسبب في تدخل عدد من لاعبي الفريقين لاحتواء الأزمة على أرض الملعب.

وبدأت حرب بيانات متبادلة من الطرفين بعد تحديد جلسة 18 إبريل القادم للنظر في دعوى الشيبي ضد الشحات في القضاء المدني.

بيان أهلاوي يقلب الطاولة

طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، تحدد للنظر فيها يوم ١٨ أبريل الجاري.

جاء ذلك في خطاب أرسله النادي إلى اتحاد الكرة أمس الأول لاستبيان الموقف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر، وكان نص الخطاب كالآتي:

(نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة ١٨ أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة «الصارخة» للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي، بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.. ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ ٤-١-٢٠٢٤ على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا»، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين «الشحات - الشيبي» جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا.. كما ورد أيضًا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة «صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات»، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.. وأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقًا للوائح والقوانين).

بيراميدز يتمسك بموقفه

وفي بيان لنادي بيراميدز ردً على بيان الأهلي جاء فيه: في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز إف سي للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023، في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز التأكيد على النقاط التالية:

أولا: يؤكد نادي بيراميدز على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر.



ثانيا: يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، ويؤكد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.



ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة.

ماذا لو تمت إدانة حسين الشحات ؟

وفي حال تمت إدانة حسين الشحات في التهم الموجهة له من جانب نادي بيراميدز ولاعبه محمد الشيبي قد يتعرض الشحات لطائلة قانون العقوبات بالحبس أو المنع من السفر.

وكان عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية علق على إحالة حسين الشحات نجم النادي الأهلي للمحاكمة في ازمة صفع محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز، عبر " X" قائلًا: مجلس ادارة الاتحاد كان يجب أن يصعد للكاف والفيفا منذ بداية توجه اللاعب محمد الشيبى للقضاء المدنى.

وتابع: يجب على مجلس الادارة إبلاغ لجنة الاتحادات فى الكاف والفيفا والفيفا يملك الأدوات لإيقاف اللاعب وإجباره على سحب الشكوى وأيضا توجيه تحذير للنادى المسئول وقد يصل الأمر لسحب رخصة مزاولة النادى لأن ما يحدث مخالفة للقانون الأساسى للفيفا.

وأضاف: الأهلى تأخر فى التحرك لدى الفيفا وقد يصل الأمر لمنع اللاعب من السفر وقد يكون النادى مقبل على مباراة خارجية ويقع الضرر على النادى فى النهاية.

ماذا يقول قانون العقوبات في جنحة الضرب ؟

وفقا للمادة رقم (241) من عقوبات القانون المصري والتي تنص علي ( كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصيه مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مده لاتزيد عن سنتين أو بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه مصرى).أما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل بإستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

ويفصل القانون بعد ذلك الأمر فيوضح أنه في حالة كانت جنحة ضرب دون اصابة وذلك في حالة شخص ضرب شخصا آخر لكن المجني عليه لم يصاب بأي آثار أو جروح أو كدمات، فواقعة الضرب هنا دون إثبات حالة. ولذلك لا يوجد له قانون عقوبة.

عقوبة السب والقذف؟

قانون العقوبات نص على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر.