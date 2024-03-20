عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

صدى البلد

مع نهاية فصل الشتاء، يبحث المصريون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، ويساءلون هل سيتم تغيير الساعة في رمضان؟.

txt

20 مارس|الربيع يزفّ بشرى الحياة.. ازدياد ساعات النهار وأجمل الظواهر الفلكية بانتظاركم

txt

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

txt

التوقيت الصيفي.. موعد التطبيق وهل تتغير الساعة في رمضان؟

txt

هنلبس الصيفي.. موعد تخفيف الملابس في هذا التوقيت

بدأ فصل الربيع رسميًا، اليوم الأربعاء 20 مارس، ويستمر لمدة نحو ثلاثة أشهر، تنتهي في 20 يونيو المقبل.

وتشهد مصر خلال فصل الربيع الحالي أجواء غير مستقرة، وتتبدل درجات الحرارة وحركة الرياح بشكل متكرر.

 

ومن المقرر أن يستمر فصل الربيع هذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد البحوث الفلكية، إلى أن الاعتدال الربيعي يحدث عندما تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء، وذلك خلال الرحلة التي بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة، حيث تحركت تدريجيا نحو الشمال، مقتربة من خط الاستواء، فزادت فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي ونقصت في النصف الجنوبي.

التوقيت الصيفي 2024

ويبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي 2024 الجمعة 26 أبريل، ليتم تقديم الساعة في أنحاء جمهورية مصر كافة، بمقدار 60 دقيقة، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وبالتالي لن يتم تغيير الساعة في رمضان، فمن المقرر أن يطبق التوقيت الصيفي يوم 26 أبريل، أي بعد انتهاء الشهر الكريم، المتوقع أن تكون آخر أيامه الثلاثاء 9/4/2024.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

جدير بالذكر أن العمل بالتوقيت الصحيفي عاد في أبريل من العام الماضي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة العمل بالتوقيت الصيفي عبر تقديم المواطنين ساعاتهم 60 دقيقة كاملة.

يزدادُ عدد ساعات النهار بشكل تدريجي، مع بداية فصل الربيع، بينما يقل عدد ساعات الليل. ففي بداية شهر مارس، يكون طول النهار 12 ساعة و 10 دقائقَ، بينما يكونُ طول الليل 11 ساعةً و 50 دقيقة. ومع حلول شهر يونيو، يصبحُ  النهار 15 ساعة و 20 دقيقة، بينما يصبح طول الليل 8 ساعات و 40 دقيقة.

وفي كل عام تتغير خصائص الطقس والبيئة المحيطة، بسبب تتابع الفصول الأربعة، وتتباين هذه الفصول في خصائصها، كما يُعد هذا الفصل موسما لانطلاقة جديدة، لأن براعم الأشجار تتفتح، وتبدأ الحياة على الأرض من جديد، وينطلق المزارعون إلى البساتين، ويشار إلى اختلاف توقيت فصل الربيع من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى اختلاف مظاهر وتغيرات الربيع باختلاف البيئة.

تشهد نصف الكرة الأرضية الشمالية بداية الاعتدال الربيعي، خلال أيام قليلة، وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيبدأ فصل الربيع يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الخامسة و 8 دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الموافق 20 مارس 2024.

يُصادف الاحتفال بشم النسيم بداية فصل الربيع وتفتّح الزهور، ويجتمع المصريون في الحدائق والمنتزهات العامة، ويتناولون الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، مع البصل والخس كوجبة أساسية في هذا اليوم. كما يمارسون عادة قدماء المصريين برسم وتلوين البيض.

التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 موعد تطبيق موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 الربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

ترشيحاتنا

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يجيب لـ صدى البلد : هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير؟

تعرف على حكام مباراتي المنتخب في بطولة كأس عاصمة مصر

مطالبين بانتخابات جديدة.. العشرات من الإسرائيليين يغلقون الكنيست| فيديو

لميس الحسيني تتأهل إلى نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

نصر العاشر من رمضان| كيف استعادة مصر سيناء من الاحتلال الإسرائيلي

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون | ماذا حدث؟

بمكياج لافت.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

في رمضان| موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى بأفريقيا والقنوات الناقلة لها

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ