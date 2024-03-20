تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

مع نهاية فصل الشتاء، يبحث المصريون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، ويساءلون هل سيتم تغيير الساعة في رمضان؟.

بدأ فصل الربيع رسميًا، اليوم الأربعاء 20 مارس، ويستمر لمدة نحو ثلاثة أشهر، تنتهي في 20 يونيو المقبل.

وتشهد مصر خلال فصل الربيع الحالي أجواء غير مستقرة، وتتبدل درجات الحرارة وحركة الرياح بشكل متكرر.

ومن المقرر أن يستمر فصل الربيع هذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد البحوث الفلكية، إلى أن الاعتدال الربيعي يحدث عندما تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء، وذلك خلال الرحلة التي بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة، حيث تحركت تدريجيا نحو الشمال، مقتربة من خط الاستواء، فزادت فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي ونقصت في النصف الجنوبي.

التوقيت الصيفي 2024

ويبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي 2024 الجمعة 26 أبريل، ليتم تقديم الساعة في أنحاء جمهورية مصر كافة، بمقدار 60 دقيقة، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وبالتالي لن يتم تغيير الساعة في رمضان، فمن المقرر أن يطبق التوقيت الصيفي يوم 26 أبريل، أي بعد انتهاء الشهر الكريم، المتوقع أن تكون آخر أيامه الثلاثاء 9/4/2024.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

جدير بالذكر أن العمل بالتوقيت الصحيفي عاد في أبريل من العام الماضي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة العمل بالتوقيت الصيفي عبر تقديم المواطنين ساعاتهم 60 دقيقة كاملة.

يزدادُ عدد ساعات النهار بشكل تدريجي، مع بداية فصل الربيع، بينما يقل عدد ساعات الليل. ففي بداية شهر مارس، يكون طول النهار 12 ساعة و 10 دقائقَ، بينما يكونُ طول الليل 11 ساعةً و 50 دقيقة. ومع حلول شهر يونيو، يصبحُ النهار 15 ساعة و 20 دقيقة، بينما يصبح طول الليل 8 ساعات و 40 دقيقة.

وفي كل عام تتغير خصائص الطقس والبيئة المحيطة، بسبب تتابع الفصول الأربعة، وتتباين هذه الفصول في خصائصها، كما يُعد هذا الفصل موسما لانطلاقة جديدة، لأن براعم الأشجار تتفتح، وتبدأ الحياة على الأرض من جديد، وينطلق المزارعون إلى البساتين، ويشار إلى اختلاف توقيت فصل الربيع من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى اختلاف مظاهر وتغيرات الربيع باختلاف البيئة.

تشهد نصف الكرة الأرضية الشمالية بداية الاعتدال الربيعي، خلال أيام قليلة، وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيبدأ فصل الربيع يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الخامسة و 8 دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الموافق 20 مارس 2024.

يُصادف الاحتفال بشم النسيم بداية فصل الربيع وتفتّح الزهور، ويجتمع المصريون في الحدائق والمنتزهات العامة، ويتناولون الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، مع البصل والخس كوجبة أساسية في هذا اليوم. كما يمارسون عادة قدماء المصريين برسم وتلوين البيض.