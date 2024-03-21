عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد رغم انتهاء الشتاء

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وتوقعت عودة الأجواء الباردة ليلا مع زيادة فرق حرارة الليل والنهار، وتسيطر كتلة شمالية باردة على الأجواء لتنخفض درجة الحرارة ليلا إلى دون الـ 9 درجات.

وهناك هبات قوية لـ الرياح المتفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا (كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية – شمال البحيرة – الإسكندرية -بورسعيد)، وأشار ت هيئة الأرصاد إلى أن انتهاء فصل الشتاء رسميا، لا يعني انتهاء ظواهره الجوية.

txt

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

txt

تقلبات جوية ورياح الخماسين.. بداية مضطربة لفصل الربيع | تفاصيل

txt

ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

txt

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذا الموعد


تفاصيل طقس الخميس 21 مارس (عيد الأم)

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الخميس الموافق 21 مارس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية. 


كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أما عن أبرز تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيات هيئة الأرصاد.

أما عن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى
القاهرة 26 13
العاصمة الإدارية 26 13
6 أكتوبر 27 14
بنهــــا 26 13
دمنهور 26 14
وادي النطرون 27 13
كفر الشيخ 24 12
المنصورة 26 13
الزقازيق 26 14
شبين الكوم 26 13
طنطا 25 13
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 26 12
السويس 26 13
العريش 21 12
رفح 20 13
رأس سدر 24 12
نخل 25 10
كاترين 19 08
الطور 29 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 30 16
الإسكندرية 20 13
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 19 13
السلوم 20 12
سيوة 24 10
رأس غارب 29 17
الغردقة 29 16
سفاجا 30 17
مرسى علم 30 17
شلاتين 27 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 27 12
بني سويف 28 13
المنيا 30 13
أسيوط 29 12
سوهاج 30 13
قنا 31 14
الأقصر 30 13
أسوان 32 15
الوادي الجديد 31 13
أبوسمبل 32 15

الأرصاد طقس الشتاء الرياح امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

مليارات الدولارات .. قطاع الغاز يكشف عن بشائر للمصريين

ترشيحاتنا

استعاد وعيه بالكامل.. شوبير يزف بشرى سارة بشأن حالة أحمد رفعت

فرص وآفاق.. أسرار العلاقات التونسية المصرية القوية

ليبيا .. حكومة الدبيبة تعلن خروج معبر راس جدير عن السيطرة وإغلاقه حتى إشعار آخر

تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد رغم انتهاء الشتاء

رئيس الوزراء العراقى فى حوارلـ "الأهرام": مصر سند لنا..والشراكة الاقتصادية ترفع التعاون الثنائى

مفيد شهاب: إسرائيل قبلت التحكيم الدولي للحفاظ على السلام مع مصر|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات خيالية.. شاهد بورش تايكان توربو GT موديل 2025 الجديدة

في اليوم العالمي لمتلازمة داون..معلومات صادمة عن المرض

من يخلف معلول بالأهلي؟.. وآخر تطورات تجديد تعاقد أسرع دليفري في مصر

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ