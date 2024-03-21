تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد رغم انتهاء الشتاء

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وتوقعت عودة الأجواء الباردة ليلا مع زيادة فرق حرارة الليل والنهار، وتسيطر كتلة شمالية باردة على الأجواء لتنخفض درجة الحرارة ليلا إلى دون الـ 9 درجات.

وهناك هبات قوية لـ الرياح المتفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا (كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية – شمال البحيرة – الإسكندرية -بورسعيد)، وأشار ت هيئة الأرصاد إلى أن انتهاء فصل الشتاء رسميا، لا يعني انتهاء ظواهره الجوية.



تفاصيل طقس الخميس 21 مارس (عيد الأم)

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الخميس الموافق 21 مارس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية.



كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أما عن أبرز تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيات هيئة الأرصاد.

أما عن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 26 13

العاصمة الإدارية 26 13

6 أكتوبر 27 14

بنهــــا 26 13

دمنهور 26 14

وادي النطرون 27 13

كفر الشيخ 24 12

المنصورة 26 13

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 26 13

طنطا 25 13

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 26 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 12

نخل 25 10

كاترين 19 08

الطور 29 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 30 16

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 19 13

السلوم 20 12

سيوة 24 10

رأس غارب 29 17

الغردقة 29 16

سفاجا 30 17

مرسى علم 30 17

شلاتين 27 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 27 12

بني سويف 28 13

المنيا 30 13

أسيوط 29 12

سوهاج 30 13

قنا 31 14

الأقصر 30 13

أسوان 32 15

الوادي الجديد 31 13

أبوسمبل 32 15