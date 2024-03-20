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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذا الموعد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم تبدأ الأحوال الجوية تستقر بشكل كبير، نتيجة تأثير كتل هوائية صحراوية، وبالتالي فرص الأمطار تتلاشي تماما على كافة المحافظات، إضافة إلى إرتفاع فى قيم درجات الحرارة بمعدل أربع درجات عن أمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم متوقع على القاهرة الكبري أن تسجل 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، وزيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس، مما يجعلنا نشعر بالدفئ فى أغلب المحافظات الشمالية، وطقس مائل للحرارة فى المحافظات الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس يكون هناك إنخفاض فى قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أن هناك توقعات بوجود نشاط للرياح فى معظم المحافظات الشمالية سرعاته تتراوح ما بين ال30 إلى 40 كم على الساعة، يصاحبه بعض الرمال والأتربة خاصة بالأماكن المكشوفة.

وأشارت إلى أن تلك الأحوال الجوية تستمر حتي غدا الخميس، وتبدأ فى الإنخفاض مرة أخري يوم الجمعة والسبت بشكل كبير، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، نظرا لبدء فصل الربيع المعروف بتقلباته الحادة والسريعة.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة

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