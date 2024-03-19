تحذير قوي من الأرصاد الكويتية.. والإطفاء تناشد المواطنين والمقيمين

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت تحذيرا جويا من تأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على بعض المناطق مصحوبة بحبات البرد، ونشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، وحددت «الأرصاد» مدة التحذير الجوي بـ 15 ساعة تبدأ عند الساعة التاسعة صباح اليوم وتنتهي عند منتصف الليل.

دعت قوة الإطفاء العام المواطنيين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.



وناشدت «الإطفاء» في حالة طلب المساعدة بعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112.