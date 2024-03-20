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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقلبات جوية ورياح الخماسين.. بداية مضطربة لفصل الربيع | تفاصيل

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

بدأ رسميا اليوم الأربعاء، الموافق 20 مارس، فصل الربيع المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة، تنتهي في 20 يونيو القادم، وسط أجواء غير مستقرة إلى حد ما على مختلف محافظات الجمهورية، ما بين الساعة والأخرى تتبدل درجات الحرارة وحركة نشاط الرياح أيضا المحملة أحيانا بفرص أمطار.

بداية فصل الربيع

الانتهاء الرسمي لفصل الشتاء، لا يعني انتهاء معالم الفصل وظواهرة الجوية والمناخية، غادرنا الشتاء بالأمس، ولكن تبقى ظواهره  مستمرة حتى أسابيع من النصف الأول لفصل الربيع، الذي يعرف عنه أنه فصلُ انتقالي بين الشتاء والصيف، لذا فمناخه مزيج بين درجات الحرارة المنخفضة والأخرى المرتفعة، - هذا ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، على لسان عضو المركز الإعلامي بالهيئة الدكتورة منار غانم.

وقالت منار غانم، في تصريحات لـ صدى البلد، إن فصل الربيع هو انتقالي ينقلنا من انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، لذا يكون النصف الأول من فصل الربيع يغلب عليه طابع سمات فصل الشتاء بتقلباته الجوية من أمطار ورياح وانخفاض لدرجات الحرارة، أما النصف الثاني من الفصل فيغلب عليه طابع سمات فصل الصيف فترتفع درجات الحرارة تدريجي حتى نهاية الفصل.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي، أن فصل الربيع، يعرف عنه أنه فصل المنخفضات الصحراوية أو المنخفضات الخماسينية، الموجودة في الصحراء الغربية وتكون محملة بنشاط الرياح وهي سمة فصل الربيع “الرياح الخماسينية”.

وتابعت: أن حالات عدم الاستقرار مستمرة حتى النصف الأول من الربيع، حيث تظل المنخفضات الجوية المتكونة في طبقات الجو العليا حتى المنخفضات السطحية تظل مستمرة وتكون سبب في حالات عدم الاستقرار.

وحذرت منار غانم، من وجود فروق في درجات الحرارة بين فترات الليل والنهار، حيث تكون الأجواء دافئة في النهار أما خلال ساعات الليل، تكون هناك برودة شديدة، مشيره إلى أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على الفصل تكون كتل هوائية صحراوية، تكون هي السبب في تغيرات درجات الحرارة.

أعلى درجات حرارة 

وأوضحت أن نسب الرطوبة خلال فصل الربيع تكون منخفضة تماما على عكس فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، مشيره إلى أن فصل الربيع يسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام وليس فصل الصيف ولكن لا نشعر بها بسبب انخفاض نسبة الرطوبة.

وحول توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من فصل الربيع، قالت منار غانم، إن الأجواء سوف تشهد حالة مستقرة بشكل تدريجي اعتبارا من غدا الخميس على كافة أنحاء البلاد، ولكن سرعان ما تتغير درجات الحرارة مرة أخرى مع يوم السبت لتعود إلى الانخفاض التدريجي مرة أخرى

وحذرت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الاسبوع الأول لفصل الربيع سوف يشهد تقلبات جوية سريعة ما بين نشاط رياح وارتفاع درجات الحرارة وأيضا انخفاضها بشكل ملحوظ مرة أخرى.

وناشدت المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة نتيجة للتغيرات الجوية المفاجئة والسريعة، وأيضا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

الربيع فصل الربيع هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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