ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس، من تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وتوقعت هيئة الأرصاد استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، دافئ نهاراعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد . مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء .

الظواهر الجوية

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوف على فترات متقطعة .

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الادارية 25 15

6 اكتوبر 25 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 23 15

وادى النطرون 25 14

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 13

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 12

دمياط 24 11

بورسعيد 24 11

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 12

العريش 26 11

رفح 25 09

رأس سدر 24 12

نخل 23 10

كاترين 19 08

الطور 23 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 26 17

الاسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 25 14

مطروح 24 13

السلوم 25 11

سيوة 26 10

رأس غارب 25 17

الغردقة 26 18

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 16

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 26 12

بني سويف 26 12

المنيا 26 11

أسيوط 27 11

سوهاج 27 13

قنا 27 13

الأقصر 27 14

أسوان 28 14

الوادى الجديد 26 13

أبوسمبل 26 15