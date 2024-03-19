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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة التقلبات الجوية مستمرة مع فرص سقوط الأمطار حتى اليوم الثلاثاء ولكن بكميات أقل، مضيفة أن أمس شهد ذروة التقلبات الجوية مع انخفاض قيم درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية للتليفزيون المصري، أنه يشهد اليوم تحسن كبير في درجات الحرارة، وسيكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية والتي يمكن لأن تكون رعدية أحيانًا، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص فرص ضعيفة لسقوط الأمطار في المحافظات الداخلية جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، علمًا بأنّ مجملها لن يؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

واكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ اليوم يبدأ المنخفض الجوي المسبب لسقوط الأمطار في التحرك باتجاه المنطقة الشرقية، لذلك نلاحظ زيادة في فترات سطوع الشمس، ولكن مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أنَّ العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

وتوقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار في نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية تتراوح سرعاتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا على الساعة، منوهة إلى وجود ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة بدءا من الغد.

فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وكما يتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.. وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة .

وتنشط حالة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى القاهرة 21 13

 العاصمة الإدارية 21 12

 6 أكتوبر 22 12

 بنهــــا 22 13

 دمنهور 20 12

 وادى النطرون 22 12 

كفر الشيخ 20 12

 المنصورة 22 13

 الزقازيق 22 13 شبين الكوم 21 13 طنطا 21 12 دمياط 20 11 بورسعيد 21 11 الإسماعيلية 22 11 السويس 22 12 العريش 20 11 رفح 19 09 رأس سدر 23 12 نخل 22 10 كاترين 19 08 الطور 21 15 طابا 20 15 شرم الشيخ 23 17 الإسكندرية 19 12 العلمين الجديدة 20 11 مطروح 17 10 السلوم 18 09 سيوة 21 09 رأس غارب 23 17 الغردقة 24 18 سفاجا 23 16 مرسى علم 23 16 شلاتين 24 18 حلايب 22 19 أبو رماد 23 18 رأس حدربة 22 19 الفيوم 22 12 بني سويف 22 12 المنيا 23 11 أسيوط 22 11 سوهاج 23 12 قنا 23 13 الأقصر 24 14 أسوان 24 14 الوادى الجديد 25 13 أبوسمبل 24 15

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