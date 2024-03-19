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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف هتلبس صيفي إمتى.. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

صورة ارشفية
صورة ارشفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 20 مارس على كافة المحافظات والمدن المصرية، لافتة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على أغلب الأنحاء.

طقس غدا دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن يسود غدًا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

هيئة الأرصاد تحذر من تخفبف الملابس 

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
 

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 20 مارس 2024
المدن/ المحافظات

العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الإدارية 25 15
6 أكتوبر 25 15
بنها 25 16
دمنهور 23 15
وادي النطرون 25 14
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 13
الزقازيق 25 13
شبين الكوم 24 13
طنطا 23 12
دمياط 24 11
بورسعيد 24 11
الإسماعيلية 26 12
السويس 25 12
العريش 26 11
رفح 25 09
رأس سدر 24 12
نخل 23 10
كاترين 19 08
الطور 23 15
طابا 21 15
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 25 14
العلمين 25 14
مطروح 24 13
السلوم 25 11
سيوة 26 10
رأس غارب 25 17
الغردقة 26 18
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 16
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبورماد 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 26 12
بني سويف 26 12
المنيا 26 11
أسيوط 27 11
سوهاج 27 13
قنا 27 13
الأقصر 27 14
أسوان 28 14
الوادي الجديد 26 13
أبوسمبل 26 15

حالة الطقس الظواهر الجوية المتوقعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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