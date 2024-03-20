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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

تحذير من طقس آخر
تحذير من طقس آخر الأسبوع

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن ملامح حالة الطقس آخر الأسبوع  (الأربعاء – الخميس – الجمعة)  20 – 22 مارس، حيث توقع  عودة للأجواء الباردة ليلاً مرة أخرى ، مع زيادة فرق حرارة الليل والنهار.

 

هبات قوية للرياح
 

وأوضح " فهيم" خلال تصريحات له،  أن هناك هبات قوية للرياح المتفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا ( كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية – شمال البحيرة – الإسكندرية -بورسعيد ) ، مع انعدام فرص  سقوط الامطار.

وأكد" رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أننا نشهد فترة تذبذبات حرارية كبيرة خلال الفترة من 20 إلى 31 مارس 2024 على الأقل .

 

مظاهر التذبذبات

 

وأضاف أن مظاهر التذبذبات في درجات الحرارة تبدأ بارتفاع تدريجي في حرارة النهار يوم الأربعاء 20 / 3 مع استمرار الانخفاض في درجات حرارة الليل حول 10 -11°م .

وقال إنه بداية من الخميس 21 / 3 تسيطر كتلة شمالية باردة على الأجواء لتنخفض حرارة الليل دون الـ 9 °م ثم تنخفض حول الـ 8° م بداية من ليلة السبت  23 / 3 ، لافتًا إلي أن هناك ارتفاعا تدريجيا في الحرارة بداية من يوم الثلاثاء ويصل إلى قيم قياسية  بداية من يوم الثلاثاء  (تتعدى 33° ولأول مرة هذا الشتاء في مناطق الوجه البحري) والرياح جنوبية غربية ساخنة.

وأكد أنه يستمر الارتفاع في الحرارة نهاراً ( فوق الـ 30-32 °) حتى 31 / 3 / 2024 .

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طقس مائل للحرارة 

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة غدًا الخميس على معظم الأنحاء.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا.. فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

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