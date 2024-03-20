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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدارالـ3 أيام المقبلة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "شاكر" خلال مداخلة تصريحات تلفزيونية إن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، لافتة إلى أن هذا التوقيت من العام تبدأ فيه رياح الخماسين والتي قد يكون لها تأثير وتقلبات جوية وتكون المنخفضات الصحراوية.
 

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن بداية موسم الربيع تنتشر فيه الأمراض نظرًا لوجود عملية التزهير وانتشار حبوب اللقاح وهذا يؤثر بشكل كبير على أصحاب الحساسية والجيوب الأنفية وحساسية العين.

فيما نصحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه الفترة تحتاج لمتابعة مستمرة للنشرات الجوية وخاصة للفئات السابق ذكرها لمعرفة حالة الجو، مع أهمية ارتداء الكمامات والنظارات في حالة وجود تقلبات جوية.

 

طقس اليوم الأربعاء
وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من اليوم تشهد الأحوال الجوية تحسنا تدريجيا في درجات الحرارة ومستمر على دار الأيام المقبلة وذلك بالتزامن مع فصل الربيع.

وحذرت من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة نظرًا لوجود تقلبات جوية وانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، حيث يصل فرق درجات الحرارة لـ 15 درجة مئوية. 

ومن جانبه قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم تبدأ الأحوال الجوية تستقر بشكل كبير، نتيجة تأثير كتل هوائية صحراوية، وبالتالي فرص الأمطار تتلاشي تماما على كافة المحافظات، إضافة إلى إرتفاع فى قيم درجات الحرارة بمعدل أربع درجات عن أمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم خلال تصريحات تلفزيونية أن اليوم متوقع على القاهرة الكبري أن تسجل 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، وزيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس، مما يجعلنا نشعر بالدفئ فى أغلب المحافظات الشمالية، وطقس مائل للحرارة فى المحافظات الجنوبية.

 

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس يكون هناك إنخفاض فى قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أن هناك توقعات بوجود نشاط للرياح فى معظم المحافظات الشمالية سرعاته تتراوح ما بين ال30 إلى 40 كم على الساعة، يصاحبه بعض الرمال والأتربة خاصة بالأماكن المكشوفة.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى أن تلك الأحوال الجوية تستمر حتي غدا الخميس، وتبدأ فى الانخفاض مرة أخري يوم الجمعة والسبت بشكل كبير، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، نظرا لبدء فصل الربيع المعروف بتقلباته الحادة والسريعة.

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