الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس بعد أن شهدت أغلب أنحاء الجمهورية أمس، الثلاثاء، حالة سريعة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة كانت رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أننا سنشهد استقرارا فى الأحوال الجوية وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم.

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