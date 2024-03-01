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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هنلبس الصيفي.. موعد تخفيف الملابس في هذا التوقيت

صدى البلد

 

في هذه الأيام نعيش طقس مرتفع في درجات الحرارة نهارا، عن ما سبق رغم اننا مازلنا في الشهور الشتوية مما يجعل البعض يخففون من ملابسهم في هذا المناخ.


واوضح الدكتور ايمن سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن في الوقت الحالي نعيش حالة من التقلبات الجوية النسبية، مما يجعل البعض يستشعر ارتفاع درجات الحرارة ويعتقد آخرون اننا قد غادرنا فصل الشتاء فيقومون بتخفيف الملابس أو قطع منها خاصة الاطفال.


وحذر الدكتور أيمن سالم من تخفيف الملابس لعدة أسباب لان في هذا الوقت المناخ غير مستقر فهناك أوقات يحدث بها ارتفاع في درجات الحرارة واخرى يحدث انخفاض وهو ما يعرض من يخفف ملابسه لمخاطر الإصابة بالفيروسات التنفسية.


وأشار الدكتور أيمن سالم الي أنه يجب أن نرتدي الملابس كاملة لاسيما أن هناك نشاط قوي للرياح المحملة بالاتربة وهذا يعرض الجهاز التنفسي للعديد من المخاطر. 
ونصح الدكتور أيمن سالم بضرورة تفادي البقاء في هذا المناخ الذي يحتوي على رياح بالاتربة خاصة بالنسبة لاصحاب الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو والحساسية الصدرية، وإذا اضطروا للنزول عليهم وضع البخاخ معهم حتى إذا تعرضوا لأي أزمة تنفسية يسعفون انفسهم على الفور.


وأوضح الدكتور أيمن سالم أن تخفيف الملابس لا يمكن في هذا التوقيت تماما ولكن إذا استقر المناخ في هذه الحالة فقط يتم الاستغناء عن قطعة قطعة بشكل تدريجي.

التقلبات الجوية تخفيف الملابس محملة بالاتربة لتقلبات الجوية فيروسات دكتور ايمن سالم

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