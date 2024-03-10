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التوقيت الصيفي.. موعد التطبيق وهل تتغير الساعة في رمضان؟

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل وموعد  عودة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى، وتقديم الساعه ٦٠ دقيقة وموعد انتهاء التوقيت الشتوي. 

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لـ إلغاء التوقيت الشتوي وعودة العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية.

ووفقا لقرار الحكومة تم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أيام قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الصيفي في مصر.

ويتم العمل بـالتوقيت الصيفي خلال شهور الصيف، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة،  وينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيق التوقيت الشتوي لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من  أبريل حتى  شهر أكتوبر،  وعليه يتم تقديم الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

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