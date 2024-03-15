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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الربيع يزفّ بشرى الحياة.. ازدياد ساعات النهار وأجمل الظواهر الفلكية بانتظاركم

صدى البلد

يبدأ فصل الربيع فلكيًا يوم 20 مارس من كل عامٍ، ويستمر حتى 21 يونيو، ويُعد هذا الفصل من أجمل فصول العام، حين تُزهر الأزهار، وتُصبح الأيام أطول، وتُنعش الشمس الأرض بدفئها.

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20 مارس.. انطلاق فصل الربيع بجماله وزهوره

مع بداية فصل الربيع، يزدادُ عدد ساعات النهار بشكل تدريجي، بينما يقل عدد ساعات الليل. ففي بداية شهر مارس، يكون طول النهار 12 ساعة و 10 دقائقَ، بينما يكونُ طول الليل 11 ساعةً و 50 دقيقة. ومع حلول شهر يونيو، يصبحُ  النهار 15 ساعة و 20 دقيقة، بينما يصبح طول الليل 8 ساعات و 40 دقيقة.

وفي كل عام تتغير خصائص الطقس والبيئة المحيطة، بسبب تتابع الفصول الأربعة، وتتباين هذه الفصول في خصائصها، كما يُعد هذا الفصل موسما لانطلاقة جديدة، لأن براعم الأشجار تتفتح، وتبدأ الحياة على الأرض من جديد، وينطلق المزارعون إلى البساتين، ويشار إلى اختلاف توقيت فصل الربيع من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى اختلاف مظاهر وتغيرات الربيع باختلاف البيئة.

تشهد نصف الكرة الأرضية الشمالية بداية الاعتدال الربيعي، خلال أيام قليلة، وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيبدأ فصل الربيع يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الخامسة و 8 دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الموافق 20 مارس 2024.

فصل الربيع سيستمر هذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد إن فصل الربيع سيستمر هذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، موضحا أن الاعتدال الربيعي يحدث عندما تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء حول يوم 21 مارس من كل عام، وذلك خلال الرحلة التي بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة وتحركت تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فزادات فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي ونقصت في النصف الجنوبي.

وأضاف أنه عند تعامد أشعة الشمس عند خط الاستواء وحدوث الاعتدال الربيعي يتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي منها فيما يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.

وأكد أن الفصول الفلكية الأربعة تحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بزاوية 23 درجة و27 ثانية.

يُصادف الاحتفال بشم النسيم بداية فصل الربيع وتفتّح الزهور، ويجتمع المصريون في الحدائق والمنتزهات العامة، ويتناولون الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، مع البصل والخس كوجبة أساسية في هذا اليوم. كما يمارسون عادة قدماء المصريين برسم وتلوين البيض.

الربيع فصل الربيع مارس الأزهار الشمس الأرض

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