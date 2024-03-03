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حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حقيقة تغيير الحكومة للتوقيت قبل بداية شهر رمضان 2024، فهذا هو الخبر الذي انتشر على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وتساءل الكثير حول حقيقة هذا الخبر خاصة وأن الحكومة عادت للعمل بالتوقيتات الصيفية والشتوية بداية من العام الماضي.

وكان التساؤل عن: هل سيتم تغيير الساعة قبل شهر رمضان أم لا؟، وما هو موعد أذاني الفجر والمغرب في شهر رمضان؟.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، تردد كثيرًا السؤال حول موعد تغيير الساعة وإن كان سيكون قبل شهر رمضان أم لا؟ خاصة مع عودة الحكومة للعمل بالتوقيتات الصيفية والشتوية بداية من العام الماضي.

وتشير الحسابات الفلكية والاستطلاعات المبدئية إلى أن بداية شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوما.

كما أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان سابق، أن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام.

أما بالنسبة لحقيقة لجوء الحكومة لتغيير التوقيت قبل بداية شهر رمضان، فهو أمر لم تتحدث عنه أي جهة بشكل رسمي.

ومن المقرر الإبقاء على التوقيت كما هو، والتزام الح كومة بتغيير الساعة في الموعد المحدد لها دون إجراءات استثنائية قبيل شهر رمضان المعظم.

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