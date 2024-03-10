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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لـ إلغاء التوقيت الشتوي وعودة العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية.


العمل بالتوقيت الصيفي 


ووفقا لقرار الحكومة تم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أيام قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الصيفي في مصر.

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ويتم العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهور الصيف حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة،  وينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيق التوقيت الشتوي لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.


موعد تطبيق التوقيت الصيفي 


ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي  أبريل حتي  شهر أكتوبر ،  وعليه يتم تقديم الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

آلية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

في أبريل الماضي صدر قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ووفقا للقانون الذي أقرته الدولة فيتم تطبيق هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، ووفقا لأجندة العام فيوافق آخر جمعة من شهر إبريل يوم 26، وهو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.

انتهاء الشتاء 2024

ومن المقرر أن ينتهي فصل الشتاء رسميًا في مصر، يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري، بعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.

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- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً

-  يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً

- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

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