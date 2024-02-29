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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل هيلحق أيام من رمضان 2024 ؟ اِعرف موعد بدء التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

يسعى كثير من المواطنين لمعرفة موعد بداية التوقيت الصيفي وانتهاء العمل بالتوقيت الشتوي خاصة مع اقتراب فصل الصيف وتحسن الأحوال الجوية.


موعد بدء التوقيت الصيفي

ويتم تطبيق التوقيت الصيفي 2024 بعد انتهاء التوقيت الشتوي الذي تفصلنا عنه عدة أسابيع، حيث يجري الآن العمل بالتوقيت الشتوي منذ شهر أكتوبر الماضي 2023.

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ويتساءل بعض الأشخاص عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 بعد انتهاء التوقيت الشتوي، ليتم تغيير الساعة والعمل بتوقيتات جديدة حيث يتم تقديم الوقت ساعة 60 دقيقة .

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024


ومن المقرر وفق الجدول الزمني الذي أعلن عنه مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 بمصر، أن يبدأ من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2024.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي 


وسعت الحكومة منذ بداية تطبيق التوقيت الصيفي إلي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

ويوم الجمعة الموافق 28 أبريل، سيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار نحو 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف الليل، ليستمر العمل به حتى يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر.

المواعيد الشاوية لفتح المحال 


وينطبق التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي حيث سيتم الغلق فى العاشرة مساءا ماعدا يومي الجمعة والخميس والاعياد الرسمية فى الحادية عشر .

المواعيد الشتوية للمحال التجارية

- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً

-  يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً

- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

مواعيد فتح الورش بالتوقيت الشتوي

وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساء.

المحال المستثناة من مواعيد غلق المحال 
وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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