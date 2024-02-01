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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير قاس قبل نهاية الشتاء.. حر الصيف سيقتل 10 آلاف بريطاني |تفاصيل

صدى البلد

اقتراب الصيف يشكل خطرا جديدا، إذ تحذر اللجنة البيئية للتدقيق البيئي في البرلمان البريطاني من أن ما يصل إلى 10,000 شخص سنوياً في المملكة المتحدة قد يفقدون حياتهم نتيجة لموجات الحرارة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” أشارت التقارير إلى أن زيادة تكرار حدوث حالات الحرارة المفرطة قد تكلف الاقتصاد البريطاني حوالي 60 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وقد حث رئيس اللجنة الكونسيرفاتي في البرلمان، السيد فيليب دان، الحكومة على اتخاذ إجراءات فورية، لأن هناك “الكثير من العمل الذي يحتاج إلى القيام به”.

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وفي يوليو 2022، أصدرت الهيئة الصحية البريطانية تنبيهًا درجة "4" للحرارة، عندما تم تسجيل درجة حرارة 40 درجة مئوية لأول مرة في تاريخ المملكة المتحدة. وفيما يتعلق بالمستوى العالمي، تم تأكيد أن عام 2023 كان الأعلى حرارة على الإطلاق.

وفي حديثه، قال دان: "إنها هنا، إنها خطر حالي، وإنها تقترب منا بسرعة كبيرة. نحتاج إلى خطة الآن." ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، توجد تقديرات تشير إلى وجود حوالي 4,500 حالة وفاة نتيجة للحرارة في عام 2022.

ومع ذلك، يقول النواب إنه إذا لم يتم التدخل، فقد يرتفع معدل الوفيات السنوي إلى 10,000 بحلول عام 2050. فإن ارتفاع درجة الحرارة المفرط يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض أو الوفاة نتيجة للجفاف وضربة الشمس.

 ويعد كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة بالفعل هم الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى التأثيرات على الصحة العقلية.. وقد قامت اللجنة بالاستماع لشهادات تفيد بأن خطر الانتحار في المملكة المتحدة يكون مضاعفًا عندما تكون درجة الحرارة 32 درجة مئوية مقارنة بـ 22 درجة مئوية.

يوصي التقرير بأن يقوم المكتب الوطني للأرصاد الجوية بتسمية موجات الحرارة بنفس طريقة تسمية العواصف، للمساعدة في زيادة الوعي بالتهديدات المحتملة، ويتفق خبراء تغير المناخ على ضرورة تغيير الإدراك العام بشكل عاجل.

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