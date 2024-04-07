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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

يسعي العديد من المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لـ إلغاء التوقيت الشتوي وعودة العمل بالتوقيت الصيف، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية.


العمل بالتوقيت الصيفي 


ووفقا لقرار الحكومة تم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أيام قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الصيفي في مصر.

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ويتم العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهور الصيف حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة،  وينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيق التوقيت الشتوي لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.


موعد تطبيق التوقيت الصيفي 


من المقرر أن يبدء العمل بالتوقيت الصيفي  فى آبريل حتي  شهر أكتوبر ،  وعليه يتم  تقديم الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

موعد بداية التوقيت الصيفي


ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية شهر أبريل الجاري، وفق إعلان مجلس الوزراء في بيان سابق له، والذي أوضح فيه أن العمل بالتوقيت الشتوي يستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام.

ويتم العمل بالتوقيت الصيفي، من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، في الساعة 12 منتصف الليل،  بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر العمل به إلى يوم 28 أكتوبر 2024، والذي يتم فيه تغيير الساعة للتوقيت الشتوي.

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حرك ساعتك 60 دقيقة|موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 قبل العيد أم بعده؟

نشرت الجريدة الرسمية، قرار العمل بالتوقيت الصيفي على أنّ تقدم الساعة في أنحاء جمهورية مصر العربية كافة، بمقدار 60 دقيقة، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

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