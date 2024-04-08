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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فوائد كثيرة حاول استغلالها| تفاصيل وموعد بدء التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

ينتظر الكثيرون عقب انتهاء شهر رمضان المبارك بدء العمل بالتوقيت الصيفي من جديد، وذلك في الموعد الذي أقرته الحكومة منذ العام الماضي.

وكانت التساؤلات مثارة من البعض عن تداخل التوقيت الصيفي مع أيام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، غير أن الحكومة حسمت الموعد الدقيق لتغيير الساعة.

موعد بدء التوقيت الصيفي

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين الموافق 17 إبريل 2023، على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ووفقا للقانون الذي أقرته الدولة فيتم تطبيق هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر إبريل من كل عام.

ويوافق بدء التوقيت الصيفي آخر جمعة من شهر إبريل يوم 26، وهو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.

ما هو التوقيت الصيفى؟

التوقيت الصيفى هو تغيير فى التوقيت الرسمى للدولة، ويتم مرَّتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل عام، وفى التوقيت الصيفى يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية فى بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادى «الشتوى» يكون فى موسم الخريف.

والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمى، هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، والتوقيت الصيفى ليس بدعة مصرية كما يظن البعض، حيث تطبقه 87 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، بينهم كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توفير الطاقة.

فوائد التوقيت الصيفي

في مداخلة له عبر قناة “صدى البلد”، كشف الدكتور تحسين شعلة، خبير الطاقة والتكنولوجيا الحيوية، عن عدة فوائد للعودة للعمل بالتوقيت الصيفي، قائلا إن هناك بعض الدول تستخدمه لتقليل ساعات اليل وزيادة ساعات النهار وهي فترة النشاط.

وتابع خبير الطاقة أن التوقيت الصيفي يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الكهرباء، زيادة على المساهمة في تحسين النشاط الاقتصادي.

ويساعد التوقيت الصيفي كثيرًا على تحسين حركة البيع - بحسب الخبير - ومن ثم نمو الاقتصاد، مع استفادة الجسم في أثناء النهار من أشعة الشمس المفيدة وتحسين الصحة العقلية.

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