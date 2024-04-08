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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

دار الإفتاء تحدد موعد نتيجة استطلاع هلال شوال.. وصلاة عيد الفطر في هذا التوقيت بالمحافظات

عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك

ينتظر المسلمون الإعلان عن نتيجة هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية، للتأكيد علي أول يوم عيد الفطر المبارك، كما يتساءل المواطنون عن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في كافة محافظات الجمهورية.

استطلاع هلال شهر شوال

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد إعلان نتيجة هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية، في بيان له اليوم، ومن المقرر أن يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام نتيجة رؤية هلال شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، من مقر الدار، بعد صلاة المغرب بنصف ساعة.

وكان معهد البحوث الفلكية، أعلن أن ميلاد هلال شهر شوال يكون مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء "يوم الرؤية"، وذلك بتوقيت القاهرة المحلي الإثنين 29 من رمضان 1445 الموافق 8 من أبريل 2024.

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