عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد الفلك: صلاة عيد الفطر في القاهرة الساعة 5:59 والجيزة 5:58 صباحًا

صدى البلد

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، أما الجيزة ستكون الساعة 5:58 وفي الإسكندرية الساعة 6:02، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأوضح المعهد - في بيان اليوم الاثنين - أن مدينة حلايب أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة 5:42 صباحًا، فيما تكون مدينة السلوم آخر المدن تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الساعة 6:21 صباحًا. 

وأضاف أن صلاة عيد الفطر المبارك سيحل موعدها في بورسعيد والسويس والإسماعيلية في الساعة 5:53 صباحًا، وفي العريش وشرم الشيخ في الساعة 5:47 صباحًا، وفي الطور والغردقة في الساعة 5:50 صباحًا.

صلاة عيد الفطر

وتابع أن سكان مدينة سانت كاترين سيؤدون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:48 صباحًا، وفي طابا الساعة 5:44 صباحًا، وفي مدن دمنهور والفيوم وأسيوط في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وفي طنطا وبنها وكفر الشيخ في الساعة 5:58 صباحًا.

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر في المنصورة ستكون في الساعة 5:57 صباحًا، وفي الزقازيق وأسوان في الساعة 5:56 صباحًا، ومدن شبين الكوم وبني سويف وسوهاج في الساعة 5:59 صباحًا. 

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد صلاة عيد الفطر في المنيا وأبو سمبل في الساعة 6:02 صباحًا، وقنا ودمياط في الساعة 5:55، أما في مرسى مطروح في الساعة 6:13 صباحًا، والخارجة في 6:05 صباحًا، ونويبع في 5:45 صباحًا، أما في مدينة شلاتين في الساعة 5:46 صباحًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

ترشيحاتنا

مبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض لهذا السبب

الطلاق قضاء وقدر.. أحمد العوضي: حبي لياسمين عبد العزيز لم ينته

دعاء ختم القرآن مكتوب ومستجاب .. أحسن وداع شهر الصيام

المداح الحلقة الأخيرة.. مفاجأة صادمة لحمادة هلال وفتحى عبد الوهاب يقلب الموازين

الخارجية الأمريكية لـ«نتنياهو»: واشنطن لم تطلع على موعد لاجتياح إسرائيلي لرفح

استطلاع: 71% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

انتبه في عيد الفطر.. هؤلاء الممنوعون من تناول الرنجة

حافية القدمين.. ريم سامي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ