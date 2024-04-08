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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الفطر بمحافظة الشرقية ..صور

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامه المصلين.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحه ، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة.

وثمن دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال ، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء جميع الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

من جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك تم تجهيز 5000 مسجداً تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا بجانب 711 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ، مع تكليف إمامين معتمدين ومصرح لهما من وزاره الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد.

واضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية

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من جانبه أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك كالآتي:

أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الإلتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.
السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.
إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.
لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.
الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الفطر 2024 بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

وللإطلاع على أماكن الساحات المخصصة لأداء صلاه العيد فانها جاءت كمايلي:

ساحات عبد الفطر 2024_5
ساحات عبد الفطر 2024_5
ساحات عبد الفطر 2024_4
ساحات عبد الفطر 2024_4
ساحات عبد الفطر 2024_3
ساحات عبد الفطر 2024_3
ساحات عبد الفطر 2024_2
ساحات عبد الفطر 2024_2
ساحات عبد الفطر 2024_1
ساحات عبد الفطر 2024_1
ساحات عبد الفطر 2024_20
ساحات عبد الفطر 2024_20
ساحات عبد الفطر 2024_19
ساحات عبد الفطر 2024_19
ساحات عبد الفطر 2024_18
ساحات عبد الفطر 2024_18
ساحات عبد الفطر 2024_17
ساحات عبد الفطر 2024_17
ساحات عبد الفطر 2024_16
ساحات عبد الفطر 2024_16
ساحات عبد الفطر 2024_15
ساحات عبد الفطر 2024_15
ساحات عبد الفطر 2024_14
ساحات عبد الفطر 2024_14
ساحات عبد الفطر 2024_13
ساحات عبد الفطر 2024_13
ساحات عبد الفطر 2024_12
ساحات عبد الفطر 2024_12
ساحات عبد الفطر 2024_11
ساحات عبد الفطر 2024_11
ساحات عبد الفطر 2024_10
ساحات عبد الفطر 2024_10
ساحات عبد الفطر 2024_9
ساحات عبد الفطر 2024_9
ساحات عبد الفطر 2024_8
ساحات عبد الفطر 2024_8
ساحات عبد الفطر 2024_7
ساحات عبد الفطر 2024_7
ساحات عبد الفطر 2024_6
ساحات عبد الفطر 2024_6
ساحات عبد الفطر 2024_33
ساحات عبد الفطر 2024_33
ساحات عبد الفطر 2024_32
ساحات عبد الفطر 2024_32
ساحات عبد الفطر 2024_31
ساحات عبد الفطر 2024_31
ساحات عبد الفطر 2024_30
ساحات عبد الفطر 2024_30
ساحات عبد الفطر 2024_29
ساحات عبد الفطر 2024_29
ساحات عبد الفطر 2024_28
ساحات عبد الفطر 2024_28
ساحات عبد الفطر 2024_27
ساحات عبد الفطر 2024_27
ساحات عبد الفطر 2024_26
ساحات عبد الفطر 2024_26
ساحات عبد الفطر 2024_25
ساحات عبد الفطر 2024_25
ساحات عبد الفطر 2024_24
ساحات عبد الفطر 2024_24
ساحات عبد الفطر 2024_23
ساحات عبد الفطر 2024_23
ساحات عبد الفطر 2024_22
ساحات عبد الفطر 2024_22
ساحات عبد الفطر 2024_45
ساحات عبد الفطر 2024_45
ساحات عبد الفطر 2024_21
ساحات عبد الفطر 2024_21
ساحات عبد الفطر 2024_44
ساحات عبد الفطر 2024_44
ساحات عبد الفطر 2024_43
ساحات عبد الفطر 2024_43
ساحات عبد الفطر 2024_41
ساحات عبد الفطر 2024_41
ساحات عبد الفطر 2024_42
ساحات عبد الفطر 2024_42
ساحات عبد الفطر 2024_40
ساحات عبد الفطر 2024_40
ساحات عبد الفطر 2024_39
ساحات عبد الفطر 2024_39
ساحات عبد الفطر 2024_38
ساحات عبد الفطر 2024_38
ساحات عبد الفطر 2024_37
ساحات عبد الفطر 2024_37
ساحات عبد الفطر 2024_36
ساحات عبد الفطر 2024_36
ساحات عبد الفطر 2024_35
ساحات عبد الفطر 2024_35
ساحات عبد الفطر 2024_34
ساحات عبد الفطر 2024_34
ساحات عبد الفطر 2024_49
ساحات عبد الفطر 2024_49
ساحات عبد الفطر 2024_48
ساحات عبد الفطر 2024_48
ساحات عبد الفطر 2024_47
ساحات عبد الفطر 2024_47
ساحات عبد الفطر 2024_46
ساحات عبد الفطر 2024_46
أداء صلاة عيد الفطر الأوقاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية بالشرقية تشكيل غرفة عمليات خطبة العيد ساحات صلاة عيد الفطر شعائر صلاة عيد الفطر شعائر صلاة عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك

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