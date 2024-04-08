ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الفطر بمحافظة الشرقية ..صور

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامه المصلين.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحه ، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة.

وثمن دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال ، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء جميع الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

من جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك تم تجهيز 5000 مسجداً تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا بجانب 711 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ، مع تكليف إمامين معتمدين ومصرح لهما من وزاره الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد.

واضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية

من جانبه أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك كالآتي:

أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الإلتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الفطر 2024 بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

وللإطلاع على أماكن الساحات المخصصة لأداء صلاه العيد فانها جاءت كمايلي:

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