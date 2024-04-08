انتبه في عيد الفطر.. هؤلاء الممنوعون من تناول الرنجة

تعد الرنجة من الاكلات المنتشره بشكل واسع بين المصريين خلال احتفالات عيد الفطر .





موقع "EatingWell" ينصح بتجنب تناول الرنجة أو التقليل منها للأشخاص الذين يعانون من:

ارتفاع ضغط الدم: الرنجة غنية بالصوديوم، الذي يمكن أن يرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب: تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أمراض الكلى: الرنجة غنية بالفسفور، الذي يمكن أن يضر بوظائف الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

النقرص: الرنجة غنية بالبورينات، التي يمكن أن تزيد من أعراض النقرس.



الحوامل والمرضعات: ينصح بتجنب تناول الرنجة النيئة أو غير المطبوخة بشكل كامل بسبب خطر التسمم الغذائي.

-تسمم-الحمل



يُنصح أيضًا بتناول كميات معتدلة من الرنجة للأشخاص الذين يعانون من:

السمنة: الرنجة غنية بالسعرات الحرارية والدهون، لذلك يجب تناولها باعتدال.

داء السكري: الرنجة غنية بالكربوهيدرات، لذلك يجب على مرضى السكري مراقبة كمية الكربوهيدرات التي يتناولونها عند تناول الرنجة.



نصائح عند تناول الرنجة:

اختر الرنجة الطازجة من مصدر موثوق.

تأكد من طهي الرنجة بشكل كامل قبل تناولها.

أضف الخضار والفواكه إلى وجبة الرنجة لزيادة القيمة الغذائية.

اشرب الكثير من الماء بعد تناول الرنجة.