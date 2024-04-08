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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

انتبه في عيد الفطر.. هؤلاء الممنوعون من تناول الرنجة

صدى البلد

 تعد الرنجة من الاكلات المنتشره بشكل واسع بين المصريين خلال احتفالات عيد الفطر .

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موقع "EatingWell" ينصح بتجنب تناول الرنجة أو التقليل منها للأشخاص الذين يعانون من:

 

ارتفاع ضغط الدم: الرنجة غنية بالصوديوم، الذي يمكن أن يرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
أمراض القلب: تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
أمراض الكلى: الرنجة غنية بالفسفور، الذي يمكن أن يضر بوظائف الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.
النقرص: الرنجة غنية بالبورينات، التي يمكن أن تزيد من أعراض النقرس.


الحوامل والمرضعات: ينصح بتجنب تناول الرنجة النيئة أو غير المطبوخة بشكل كامل بسبب خطر التسمم الغذائي.

-تسمم-الحمل
-تسمم-الحمل


يُنصح أيضًا بتناول كميات معتدلة من الرنجة للأشخاص الذين يعانون من:

السمنة: الرنجة غنية بالسعرات الحرارية والدهون، لذلك يجب تناولها باعتدال.
داء السكري: الرنجة غنية بالكربوهيدرات، لذلك يجب على مرضى السكري مراقبة كمية الكربوهيدرات التي يتناولونها عند تناول الرنجة.


نصائح عند تناول الرنجة:

اختر الرنجة الطازجة من مصدر موثوق.
تأكد من طهي الرنجة بشكل كامل قبل تناولها.
أضف الخضار والفواكه إلى وجبة الرنجة لزيادة القيمة الغذائية.
اشرب الكثير من الماء بعد تناول الرنجة.

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