خلال أيام الساعة هتتغير| متي يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع، تزايد معدلات البحث عبر "جوجل" عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024، وموعد تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي

التطبيق 24 أبريل

ومن المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي، بناءً على الإعلان الرسمي من الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024، حيث سيتم تعديل الساعة من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الواحدة صباحًا.

ويذكر أن الحكومة كانت قد طبقت العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضي، من أجل محاولة ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

كما جاء إقرار العمل بلتوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 إبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

وكان عدد الدكتور تحسين شعلة، خبير الطاقة والتكنولوجيا الحيوية، فوائد العودة للعمل بالتوقيت الصيفي، مؤكدًا أن التوقيت الصيفي يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الكهرباء، زيادة على المساهمة في تحسين النشاط الاقتصادي.

وقال خبير الطاقة والتكنولوجيا الحيوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، عبر "صدى البلد"، إن عودة العمل بالتوقيت الصيفي يساعد كثير على تحسين حركة البيع، ومن ثم نمو الاقتصاد، مع استفادة الجسم في أثناء النهار من أشعة الشمس المفيدة وتحسين الصحة العقلية، مضيفًا: علينا اتباع ثقافة الترشيد وهذا سيأتي تباعا مع تطبيق التوقيت الصيفي.

الدكتور تحسين شعلة

الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي

والتوقيت الصيفي هو نظام للتوقيت يستخدم خلال أشهر الصيف، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة من التوقيت الرسمي، ويهدف هذا النظام إلى الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي وتوفير الطاقة.

ويتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل إلى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

طريقة ضبط الساعة

ويمكن تغيير التوقيت يدويًا على الهاتف، من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم اضغط على تاريخ ووقت. بعد ذلك، قم بإلغاء تفعيل التوقيت التلقائي وقم بتعديل الوقت يدويًا حسب الرغبة. وتأتي خطوات تغيير الوقت يدويًا لجهاز الكمبيوتر، من خلال البدء بفتح قائمة Start، ثم انتقل إلى الإعدادات، واختر الوقت والتاريخ، تأكد من عدم تفعيل خيار التحديد التلقائي للوقت، ثم قم بتعديل الوقت يدويًا.

وللتوقيت الصيفي فوائد كثيرة منها:

توفير الطاقة: يساعد التوقيت الصيفي على تقليل استهلاك الطاقة، خاصة في ساعات المساء، حيث يُقلل من الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية.

زيادة ساعات العمل: يُتيح التوقيت الصيفي ساعات عمل أطول، حيث يُصبح ضوء النهار متاحًا لفترة أطول.

تعزيز الأنشطة الترفيهية: يُشجع التوقيت الصيفي على ممارسة الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق، مثل الرياضة والمشي والتنزه.

نصائح للتكيف مع التوقيت الصيفي

تغيير ساعات النوم تدريجيًا: من المهم تغيير ساعات النوم تدريجيًا قبل تطبيق التوقيت الصيفي، حتى يتكيف الجسم مع التغيير.

تعريض الجسم لضوء النهار: يُساعد تعريض الجسم لضوء النهار على تنظيم الساعة البيولوجية والتكيف مع التوقيت الصيفي.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين جودة النوم والتكيف مع التوقيت الصيفي.