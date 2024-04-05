لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟..التفاصيل الكاملة بعد عودته رسميا في هذا الموعد

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ..أيام قليلة تفصلنا عن تقديم الساعة 60 دقيقة .. حيث ينتهي تطبيق التوقيت الشتوي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن انتهى موسم الشتاء رسميًا يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الماضي، ليبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.



وبدأ رسميًا العمل بـ قانون التوقيت الصيفي 2023 مجددًا، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد أن تقدمت به الحكومة، مستهدفة بذلك ترشيد الطاقة وتوفيرها في ضوء الأزمات الاقتصادية التي تلاحق العالم، وفي إطار خطة ترشيد الاستهلاك التي باتت تنتهجها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وجاء عودة التوقيت الصيفي كإحدى تلك الأدوات التي انتهجتها الحكومة في خطتها التقشفية.

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بدء العمل بالتوقيت الصيفي



يبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي 2024، وفقًا لما نص عليه القانون في بداية من الجمعة الأخيرة لشهر أبريل الجاري، أي بعد عشرون يوما من الآن سنكون على موعد مع بداية العمل بالنظام الزمني الجديد، وبالتحديد في يوم 26 أبريل الجاري.

ويبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة، ليكون إعلانًا عن تغيير الساعة رسميًا.



تطبيق التوقيت الصيفي

كشفت الحكومة، في وقت سابق، موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وهو في الموعد المقرّر له في شهر أبريل 2024 أخر جمعة تحديدا في الشهر ، حيث إنه لا صحة لأي أنباء متداولة بشأن تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ، أو تطبيقه في رمضان أو العيد.



انتهاء التوقيت الصيفي



فيما يتعلق بموعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2023، فينتهي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، حيث يستمر من الجمعة الأخيرة في أبريل، وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من العام نفسه، ليبدأ التوقيت الشتوي بعدها من الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر.



وبداية من موعد انطلاق العمل بالتوقيت الشتوي في الجمعة الأخير من شهر أكتوبر، يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر أخرى، أي إلى الخميس الأخير من شهر أبريل.



الهدف من التوقيت الصيفي



عودة التوقيت الصيفي من الأمور التي أثارت جدلًا واسعًا، بسبب التشكيك في جدوى القرار من الناحية الاقتصادية، حيث إن البعض تحفظ على القرار مستندين إلى دراسات سابقة صدرت عن الحكومة في عام 2015 تشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية ومنفعة ملحوظة من عودة التطبيق الصيفي.



لكن الحكومة بينت بالأدلة أن التوقيت الصيفي له جدوى اقتصادية كبيرة ، حيث إنه يساعد في ترشيد الطاقة، وهذا يوفر سنويًا 25 مليون دولار بحسب ما ذكرته وزارة الكهرباء، ولذلك رأت الحكومة أن عودة التوقيت الصيفي كان أمرًا ضروريًا.