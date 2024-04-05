متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميا في مصر؟

عاد العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل من العام الماضي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة العمل بالتوقيت الصيفي عبر تقديم المواطنين ساعاتهم 60 دقيقة كاملة.

بناء على قرار مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي بتطبيق التوقيت الصيفي والذي يتم خلاله تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، يبدأ العمل بهذا التوقيت في آخر يوم جمعة من شهر أبريل.

منتصف ليل الجمعة 26 أبريل 2024

ووفق القرار يبدأ تغيير الساعة في مصر، منتصف ليل الجمعة 26 أبريل 2024، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

وانتهى فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، ليبدأ فصل الصيف يوم الخميس 20 يونيو 2024 رسميًا.

ويستمر فصل الربيع هذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد البحوث الفلكية، إلى أن الاعتدال الربيعي يحدث عندما تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء، وذلك خلال الرحلة التي بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة، وتحركت تدريجيًا نحو الشمال، مقتربة من خط الاستواء، فزادت فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي ونقصت في النصف الجنوبي.

جدير بالذكر أنه في كل عام تتغير خصائص الطقس والبيئة المحيطة، بسبب تتابع الفصول الأربعة، وتتباين هذه الفصول في خصائصها، كما يُعد هذا الفصل موسما لانطلاقة جديدة، لأن براعم الأشجار تتفتح، وتبدأ الحياة على الأرض من جديد، وينطلق المزارعون إلى البساتين، ويشار إلى اختلاف توقيت فصل الربيع من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى اختلاف مظاهر وتغيرات الربيع باختلاف البيئة.