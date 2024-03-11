حقيقة ما يسببه التوقيت الصيفي من أضرار على صحة الأمريكيين

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة وتقديم المواطنين ساعاتهم لساعة واحدة بداية من يوم الأحد 10 مارس 2024، وجد البعض انفسهم يتذكرون ما تردده قصص وسائل الإعلام حول الاضطرابات التي تلحق بالروتين اليومي للناس بسبب التحول من التوقيت الرسمي إلى التوقيت الصيفي.

ويقول حوالي ثلث الأمريكيين إنهم لا يتطلعون إلى هذه التغييرات الموسمية في التوقيت. ويرغب ما يقرب من ثلثي الأمريكيين في التخلص منها تمامًا، مقارنة بـ 17٪ غير متأكدين و 21٪ يرغبون في الاستمرار في تحريك ساعاتهم ذهابًا وإيابًا.

وتتجاوز الآثار مجرد الإزعاج، حيث اكتشف الباحثون أن "التقدم للأمام" كل شهر مارس يرتبط بآثار صحية سلبية خطيرة، بما في ذلك زيادة في النوبات القلبية وقلة النوم لدى المراهقين.

وعلى النقيض من ذلك، لا يرتبط الانتقال الخريفي إلى التوقيت الرسمي بهذه الآثار الصحية، كما شرحت أنا وزملائي المشاركون في تأليف دراسة عام 2020.

لقد درست إيجابيات وسلبيات هذه الطقوس التي تقام مرتين في السنة لأكثر من خمس سنوات كأستاذ في طب الأعصاب وطب الأطفال ومدير قسم النوم في المركز الطبي لجامعة فاندربيلت.

وأصبح من الواضح لي وللعديد من الزملاء أن الانتقال إلى التوقيت الصيفي كل ربيع يؤثر على الصحة فورًا بعد تغيير الساعة وكذلك على مدى الأشهر الثمانية تقريبًا التي يظل فيها الأمريكيون بالتوقيت الصيفي.

أكبر ميزة للتوقيت الصيفي هي أنه يوفر ساعة إضافية من الضوء في فترة ما بعد الظهر أو المساء، حسب الموسم، لممارسة الرياضة أو التسوق أو تناول الطعام خارج المنزل.

ومع ذلك، فإن التعرض للضوء في وقت لاحق من المساء لمدة تصل إلى ثمانية أشهر تقريبًا خلال التوقيت الصيفي يأتي بثمن.

يؤخر هذا الضوء المسائي الممتد إفراز الدماغ للميلاتونين، وهو الهرمون الذي يعزز النعاس، مما يؤثر بدوره على النوم ويقلل من إجمالي ساعات نومنا.

نظرًا لأن البلوغ يتسبب أيضًا في إفراز الميلاتونين في وقت لاحق من الليل، مما يعني أن المراهقين يعانون من تأخير في الإشارة الطبيعية التي تساعدهم على النوم، فإن المراهقين عرضة بشكل خاص لمشاكل النوم بسبب ضوء المساء الممتد. يستمر هذا التحول في الميلاتونين خلال فترة البلوغ حتى العشرينات من العمر.

تأثير الطرف الغربي

يمكن أن يؤثر الموقع الجغرافي أيضًا على كيفية تأثير التوقيت الصيفي على الناس. أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون على الحافة الغربية لمنطقة زمنية معينة، والذين يحصلون على ضوء في وقت متأخر من الصباح وفي وقت لاحق من المساء، يحصلون على قسط أقل من النوم مقارنة بنظرائهم على الحافة الشرقية لمنطقة زمنية.

ووجدت هذه الدراسة أن سكان الحافة الغربية لديهم معدلات أعلى من السمنة والسكري وأمراض القلب وسرطان الثدي، بالإضافة إلى انخفاض دخل الفرد وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وقد وجدت أبحاث أخرى أن معدلات بعض أنواع السرطانات الأخرى أعلى على الحافة الغربية لمنطقة زمنية.

ويعتقد العلماء أن هذه المشاكل الصحية قد تنجم عن مزيج من قلة النوم المزمنة و "خلل التوقيت التناغمي". يشير خلل التوقيت التناغمي إلى عدم التوافق في التوقيت بين إيقاعاتنا البيولوجية والعالم الخارجي.

بعبارة أخرى، يعتمد توقيت العمل أو المدرسة أو روتين النوم اليومي على الساعة، وليس على شروق الشمس وغروبها.