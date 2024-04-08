طرح فيلم "فوي فوي فوي" على شاهد في هذا التوقيت

كشفت منصة شاهد vip عن موعد طرح فيلم “ فوي فوي فوي " ، والذي يقوم ببطولته كل من محمد فراج ونيللي كريم.

ومن المقرر عرض فيلم “ فوي فوي فوي ” يوم 16 إبريل، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

فيلم "فوي! فوي! فوي!" من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة بعد سنوات من العمل بمجال الإعلانات.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع أسرته، ويتحايل للانضمام إلى فريق كرة قدم من المكفوفين يتّجه للمشاركة في كأس العالم بأوروبا، فيدّعي أنه مكفوف مثلهم. خلال الرحلة، يلتقي شخصيات ويخوض مغامرات.

وكان فيلم “ فوي فوي فوي ” من بطولة محمد فراج ونيللي كريم قد رشحته مصر ، ليشارك في المنافسة علي جائزة الاوسكار العالمية .