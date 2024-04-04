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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح "مرعي البريمو" على نتفلكيس في عيد الفطر .. تفاصيل

مرعي البريمو
مرعي البريمو

كشفت منصة نتفلكيس عن طرح فيلم “ مرعي البريمو ” عبر شاشتها ، وذلك يوم 12 من إبريل الجاري ، تزامنا مع أجازة عيد الفطر المبارك . 

ويأتي طرح الفيلم عبر منصة نتفلكيس العالمية ، بعد رفعه من دور العرض السينمائي ، منذ عدة اشهر ، حيث نافس في الموسم الصيفي الماضي . 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.


"مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد. 

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وكانت قد  أعلنت منصة نتفليكس عن تفاصيل مسلسل "البحث عن علا" في موسمه الثاني، من بطولة الممثلة  "هند صبري"، حيث سينضم إليها الفنان "ظافر العابدين".

مسلسل البحث عن علا ، من بطولة  هند صبري  التي تؤدي دور"علا" كما ينضم  ظافر العابدين للموسم الجديد  .

المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

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