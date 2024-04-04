محمد عادل إمام ينتهي من «كوبرا» ويستدعي ضيوف الشرف في آخر أيام التصوير

انتهي صناع مسلسل كوبري في الساعات الأولي من صباح اليوم ، الخميس ، من تصوير المشاهد النهائية من العمل ، والذي يتم عرضه حاليا .

وحرص صناع العمل علي استدعاء ضيوف الشرف الذين يظهرون طيلة الاحداث للاحتفال بنهاية التصوير .

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

أحداث الحلقة 7 :

شهدت الحلقة ٧ من مسلسل كوبرا، هروب محمد إمام من المستشفى وأمام كاميرات الإعلام بعدما دافعت عنه والدته وتم القبض عليها وتحويلها للنيابة.

لجأ كوبرا إلى صديق جديد له من مجموعة السجن وهو محمد ثروت الذي يعيش في منطقة ريفية ويتاجر في البيتكوين ويعمل في مجال السايبر والأجهزة المشفرة.