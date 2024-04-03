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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 24 .. عائلة حسن الرداد يلقنون حسني شتا علقة ساخنة

محارب
محارب

أذاعت قناة cbc الحلقة 24 من مسلسل محارب، والذي يتم عرضه بشكل حصري على شاشاتها، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل “ محارب ” عدد من الاحداث ، ومنها قيام عائلة محارب بتلقين خطيب طليقة محارب “ حسني شتا ” علقة ساخنة بعد ان حاول التعدي علي شقيقة محارب “ غفران ” اثناء شجاره معه بسبب اقامته زفة خطوبته ليله عزاء شقيقها الاصغر . 

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تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب: 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل محارب منة فضالي محمود عمرو محمود ياسين قناة cbc سلوي عثمان حسنى شتا حسن الرداد

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