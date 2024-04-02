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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 23 .. أحمد زاهر يخدع ملك زاهر ويحصل علي الهواتف

محارب
محارب

أذاعت قناة cbc الحلقة 23 من مسلسل محارب، والذي يتم عرضه بشكل حصري على شاشاتها، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

شهدت الحلقة 23 من مسلسل محارب بعض الاحداث ، ومنها استعداد طليقة محارب “ حسن الرداد ” للزواج من الشخص الذي يعمل مع والدها “ حسني شتا” ، فيما تمكن حسام “ أحمد زاهر ” من الحصول علي الهواتف من صديقة رامي “ ملك أحمد زاهر ” وخدعها ولم يمنحها اي أموال . 

محارب الحلقة 23.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

محارب الحلقة 22.. أحمد زاهر يزور ملك بسبب الهواتف

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب: 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

محارب الفنان حسن الرداد حسن الرداد حسنى شتا سلوي عثمان ماجد المصري مسلسل محارب محمود عمرو محمود ياسين ملك احمد زاهر ناهد السباعي

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