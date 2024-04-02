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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 22.. أحمد زاهر يزور ملك بسبب الهواتف

محارب
محارب

أذاعت قناة cbc الحلقة 22 من مسلسل محارب، والذي يتم عرضه بشكل حصري على شاشاتها، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة عدد من الاحداث ، ومنها انهيار شقيقة محارب “ غفران ” بعد معرفتها بوفاة شقيقها الاصغر “ محمود عمرو ياسين ” ، فيما توصل حسام المحامي “ أحمد زاهر ” الي ان صديقة رامي “ ملك أحمد زاهر ” هي التي بحوذتها الهواتف المحمولة وقام بالذهاب اليها . 

محارب الحلقة 22 .. مواعيد العرض والقنوات العارضة

محارب الحلقة 21 .. وفاة شقيق حسن الرداد أثناء محاولته الهروب

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب: 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

محارب الفنان حسن الرداد حسن الرداد شاشات سلوي عثمان عفاف شعيب محمود عمرو محمود ياسين مسلسل محارب منة فضالي

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