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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 22 .. مواعيد العرض والقنوات العارضة

محارب
محارب

تعرض اليوم، الخميس، الحلقة 22 من مسلسل “محارب”، والذي يخوض من خلاله حسن الرداد الماراثون الرمضاني الحالي.

العمل يعرض على قناة cbc في تمام الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون الإعادة في تمام الساعة الخامسة والربع  فجرًا، والساعة الرابعة والربع صباحا.

كما تعرض الحلقة 22 علي قناة cbc دراما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

محارب الحلقة 21 .. وفاة شقيق حسن الرداد أثناء محاولته الهروب

محارب الحلقة 19 .. طلاق ناهد السباعي من حسن الرداد


تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب: 
 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب: 
 

محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وأن قدم فيلم “هروب اضطراري” ، و"العارف"، وغيرها من الأعمال.

محارب تامر عبد المنعم عفاف شعيب محمد سيد بشير محمود عمرو محمود ياسين محمود الليثي مسلسل “محارب” منة فضال منة فضالي ناهد السباعي نرمين الفقي

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